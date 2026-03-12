Το σόι σου: Ο Μένιος ανακοινώνει πως μετακομίζει μόνιμα στο Παρίσι

Εξελίξεις στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 20:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Παρασκευή 13 Μαρτίου

Επεισόδιο 33: «Θα σου φύγω και θα κλαις» – Ο Μένιος νοικιάζει κρυφά μια γκαρσονιέρα για να αποδείξει πως είναι ανεξάρτητος και φυσικά, για να αυξήσει τη γοητεία του στις γυναίκες. Μόνο που η γκαρσονιέρα θυμίζει περισσότερο αποθήκη, παρά ερωτική φωλιά. Όταν οι δικοί του, μαθαίνουν για τη μετακόμιση (νωρίτερα από ό,τι εκείνος θα ήθελε) μετά το πρώτο σοκ, προσπαθούν να τον στηρίξουν. Άλλοι προσφέρονται να του δώσουν τα απολύτως απαραίτητα και άλλοι τα απολύτως περιττά…

