Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο κέντρο της Τεχεράνης - Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και τρίτο πύραυλο προς την Τουρκία

Συνεχίζονται για 14η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ιράν: Μαζικές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Μαζικές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο κέντρο της Τεχεράνης, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία πρόσθεσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχους που βρίσκονταν σε "μικρή απόσταση" από συγκέντρωση που διεξάγεται με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Αλ Κοντς, την ετήσια ημέρα υποστήριξης των Παλαιστινίων στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο περιοχές στην καρδιά της Τεχεράνης προβλέποντας πλήγματα σε "στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος" εντός των "προσεχών ωρών". Το Nournews μετέδωσε ότι αναφέρθηκε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Τζαβαντίγιεχ στη νοτιοανατολική Τεχεράνη και ότι συνεργεία διάσωσης σπεύδουν στο σημείο. Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς κατά την οποία διοργανώνονται ετησίως διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον "Θάνατο της Αμερικής". Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές, χιλιάδες Ιρανοί υποστηρικτές της κυβέρνησης συνέρρεαν σήμερα στους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετάσχουν στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Η Ημέρα αλ Κοντς (σ.σ.: Αλ Κοντς ή Αλ Κουντς ονομάζεται η Ιερουσαλήμ στα αραβικά) θεσπίστηκε από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1979 και τιμάται έκτοτε ετησίως παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού. Ντ.Τραμπ: Το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης» Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», σύμφωνα με το Axios που επικαλείται τρεις αξιωματούχους χωρών της G7 οι οποίοι ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους» επαιρόμενος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Epic ⁠Fury. Ο Τραμπ είπε «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», γράφει το Axios. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και είπε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε. Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν δεκαπέντε ημέρες πλέον και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σύντομη «παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται χωρίς ορατό τέλος.

Ιράκ: Δύο drones κατέπεσαν κοντά σε μεγάλο κοίτασμα στην επαρχία Βασόρα - στόχος επίθεσης με drones διυλιστήριο κοντά στην Αρμπίλ Δύο drones κατέπεσαν κοντά σε μεγάλο κοίτασμα υδρογονανθράκων στο νότιο Ιράκ, το οποίο είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του πετρελαϊκού τομέα της χώρας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το κοίτασμα στη Μαζνούν, που έγινε στόχος νυκτερινής επίθεσης, βρίσκεται στην επαρχία Βασόρα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πετρελαϊκά κοιτάσματα στο νότιο Ιράκ, μεγάλο παραγωγό του ΟΠΕΚ με το 90% των εσόδων της χώρας να προέρχεται από τον μαύρο χρυσό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει πρωτοφανή αναστάτωση στον τομέα των υδρογονανθράκων παγκοσμίως. Το Ιράν έχει αποκλείσει το Στενό του Χορμούζ, από το οποίο συνήθως διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, και στο Ιράκ φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες κατηγορούνται ότι στοχοθετούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή δύο drones κατέπεσαν σε πυλώνες τηλεπικοινωνιών κοντά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Μαζνούν, επεσήμανε αξιωματούχος του ιρακινού πετρελαϊκού τομέα. «Δεν υπάρχουν ούτε υλικές ζημιές ούτε θύματα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος. «Η παραγωγή είχε ήδη ανασταλεί» στην εγκατάσταση πριν την επίθεση αυτή, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου Σάχεμπ Μπαζούν επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση, διευκρινίζοντας ότι «ένα drone έπεσε και εξερράγη, αλλά το δεύτερο δεν εξερράγη». Η πετρελαιοπηγή «επηρεάστηκε», σημείωσε χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν τα drones καταρρίφθηκαν ή συνετρίβησαν. Παράλληλα πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ επεσήμαναν ότι το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά της Αρμπίλ, δέχθηκε επίθεση με drones με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρές ζημιές. Ωστόσο το διυλιστήριο συνεχίζει να λειτουργεί. Ο πόλεμος ανάγκασε πολλές δυτικές εταιρείες υδρογονανθράκων να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους στο Ιράκ, αλλά οι αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν την παραγωγή στο 1,4 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έναντι περισσότερων από 3,5 εκατ. πριν τον πόλεμο. Τις τελευταίες ημέρες πολλές πετρελαιοπηγές έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με drones, κυρίως στην περιοχή της Βασόρας, που είναι πλούσια σε πετρέλαιο, αλλά και στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, όπου οι δραστηριότητες εξόρυξης έχουν σχεδόν ανασταλεί, με εξαίρεση μια μικρή παραγωγή για να καλύψει τις τοπικές ανάγκες.

Το Ισραήλ κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο ζώνες στο κέντρο της Τεχεράνης ενόψει πληγμάτων Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο ζώνες στην καρδιά της Τεχεράνης ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» μέσα στις «επόμενες ώρες». Σε μήνυμά του στα περσικά, που δημοσιοποίησε μέσω του X και συνοδεύεται από χάρτες οι οποίοι δείχνουν με κόκκινο τις απειλούμενες ζώνες, ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν «άμεσα» συγκροτήματα πολυκατοικιών στις συνοικίες Βίλα και Μονιρίγιεχ. Εξέδωσε ένα παρόμοιο μήνυμα για τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης της πόλης Καζβίν, σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε τρίτος βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν – Στόχος η βάση Ιντσιρλίκ Για εκτόξευση τρίτου βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν με στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ κάνουν λόγο σήμερα το πρωί τα τουρκικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με αναφορές, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το νέο περιστατικό, το οποίο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας, σημειώθηκε γύρω στις 03:30, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς εμφανίστηκαν στον ουρανό φλεγόμενα αντικείμενα που κατέγραφαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτιμάται ότι πρόκειται για θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που καίγονταν λόγω της τριβής κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Δεν αναφέρθηκε έκρηξη στο έδαφος, ενώ εκτιμάται ότι τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν με ελεγχόμενο τρόπο. - Τρίτο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες - Το συμβάν καταγράφεται ως η τρίτη απόπειρα επίθεσης που συνδέεται με βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. • Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια. • Στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα του ΝΑΤΟ ολοκληρώνουν τις διαδικασίες «ανίχνευσης, παρακολούθησης, πρόληψης και καταστροφής» μιας τέτοιας απειλής σε διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών. - Ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας Η αυξανόμενη απειλή βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας, με ανάπτυξη επιπλέον συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Μαλάτια. Σύμφωνα με ειδικούς, οι βαλλιστικοί πύραυλοι συνήθως καταστρέφονται στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, κοντά στο όριο του διαστήματος, ενώ τα θραύσματα που επανέρχονται στην ατμόσφαιρα καίγονται λόγω τριβής, μια φυσιολογική διαδικασία που δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικό κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές. - Έρευνα της εισαγγελίας - Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με το περιστατικό αναχαίτισης πυραύλου που φέρεται να εκτοξεύθηκε από το Ιράν, μετά τη διαπίστωση ότι ορισμένες εικονες και πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ήταν παραπλανητικές. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται η προέλευση των αναρτήσεων και τα άτομα που τις διέδωσαν, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο και πανικό στην κοινωνία. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να βασίζονται μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν τη διάδοση μη επαληθευμένου περιεχομένου.