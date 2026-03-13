Φωκίων Ζαΐμης για Οδοντωτό: “Άστοχη, αδικαιολόγητη και εκτός πραγματικότητας η αναστολή λειτουργίας»

Δριμύ κατηγορώ κατά της αιφνίδιας απόφασης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΜΑΕ (ΟΣΕ), περί αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού, εξαπέλυσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης χαρακτηρίζοντάς την άστοχη, αδικαιολόγητη και εκτός πραγματικότητας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

Τέτοιου είδους αποφάσεις καταδεικνύουν το ήθος ορισμένων στελεχών μεγάλων δημόσιων οργανισμών και εκθέτουν τόσο την πολιτική ηγεσία που τους εμπιστεύεται σε κρίσιμες θέσεις όσο και την ίδια την αξιοπιστία τους δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, ο οποίος συντάσσεται απόλυτα, όπως είπε, με την τεκμηριωμένη θέση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριου Φαρμάκη ότι η ασφάλεια απαιτεί άμεση δράση και εφαρμογή της νομοθεσίας, όχι «λουκέτα».

«Θα μπορούσα να μπω στην ουσία της υπόθεσης και να αντιπαραβάλλω σειρά επιχειρημάτων για το λάθος της απόφασης αλλά δεν θα το κάνω, τώρα, αυτό. Θα αναμένω τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσει η εταιρεία για να έχω συνολική εικόνα. Ωστόσο, θα επισημάνω τη μέθοδο που ακολουθήθηκε, καθώς δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Αντίθετα υπήρξε αφωνία σε μια σειρά θεμάτων, που δεν αφορούν τις πτώσεις βράχων αλλά αποκλειστικά τις μηχανολογικές βλάβες που πλειοψήφησαν το 2025.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας πρόσθεσε τα εξής: «H σημερινή διοίκηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΜΑΕ αναλαμβάνει πλήρως μια ευθύνη που δεν της αναλογεί έναντι στην τοπική κοινωνία και την ιστορία του τόπου μας και θα είναι υπόλογη για αυτήν αν δεν πράξει τα κάτωθι: Πρώτον, εάν δεν παρουσιάσει και αποδείξει με επιστημονικά στοιχεία την επικινδυνότητα που επικαλείται και το επείγον της άμεσης διακοπής λειτουργίας μετά από 130 χρόνια λειτουργίας. Δεύτερον, εάν δεν ορίσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και τα έργα που θα χρειαστούν με εγγυημένη χρηματοδότηση για την τάχιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της γραμμής με ασφάλεια. Τρίτον, εάν δεν ζητήσει από την τοπική κοινωνία μια βαθιά κι ειλικρινή συγγνώμη, έστω και τώρα, διότι η επικινδυνότητα που επικαλείται, εφόσον ισχύει, δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την ίδια την εταιρεία, η οποία έχει εγκαταλείψει τη συντήρηση της εν λόγω σιδηροδρομικής γραμμής».

Κλείνοντας ο κ. Ζαΐμης έκανε λόγο για έναν διαρκές αγώνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και εν γένει των αυτοδικοικητικών στην κατεύθυνση της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών χωρίς να αναστέλλεται η λειτουργία βασικών υποδομών. «Προτάσσουμε πάντα την ασφάλεια των πολιτών ως την μέγιστη προτεραιότητα στις αποφάσεις μας και παίρνουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Ουδέποτε δεν προβήκαμε σε εύκολες λύσεις, που μας απαλλάσσουν μεν από ευθύνες αλλά απογυμνώνουν την λειτουργία του τόπου με ζωτικές λειτουργίες της κοινωνίας (τύπου πονάει κεφάλι κόψε κεφάλι). Για παράδειγμα, αντιμετωπίσαμε τον χειμώνα του 2025 σειρά κατολισθητικών φαινομένων, αλλά με σχέδιο και συντονισμένες ενέργειες αποκαταστήσαμε άμεσα την κυκλοφορία. Για εμάς προέχει η άμεση αποκατάσταση της υποδομής, συνεπώς η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, με προτεραιοποίηση, προβαίνουμε, καθημερινά, σε έργα με στόχο τη «θωράκιση» κάθε περιοχής. Είναι σαφές σε όλους ότι ολοκληρωτική εξάλειψη του κινδύνου από φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει σε αυτόν τουλάχιστον τον πλανήτη που ζούμε. Ιδιαίτερα, σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, με εμφανής την κλιματική αλλαγή, όπως η Ελλάδα. Ωστόσο, παρά τα όποια προβλήματα, δεν διανοηθήκαμε, ουδέποτε, να κλείσουμε, πόσο μάλλον απροειδοποίητα και χωρίς τεκμηρίωση μια μεταφορική υποδομή για να απαλλαγούμε από την πιθανή ευθύνη. Αντίθετα, ευθύνη δική μας και όσων διοικούν είναι η συνεχής βελτίωση του ''εν λειτουργία'' συστήματος, όχι η διακοπή του επ αόριστον, όχι η νέκρωσή του μέχρι νεοτέρας. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε παρόντες, ως ΠΔΕ, αν και δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, αλλά είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και πρόθυμοι να συνδράμουμε στην λύση όποιου προβλήματος για το καλό του τόπου μας».