Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δυο άνδρες για ληστεία στην Πάτρα

Συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ Πατρών, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, οι δυο κατηγορούμενοι μετέβησαν σε οικία αλλοδαπού άνδρα, σπάζοντας την κεντρική πόρτα και με την άσκηση σωματικής βίας, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο σώμα, του αφαίρεσαν δυο κινητά τηλέφωνα.



Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας τους δυο κατηγορούμενους, τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.



Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ στην κατοχή του ενός κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα

κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Πατρών.