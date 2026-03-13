Σπ. Σκιαδαρέσης: Aίτημα για έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον Οδοντωτό

Με αφορμή την απόφαση του ΟΣΕ για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η απόφαση του ΟΣΕ να αναστείλει τη λειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, μόλις δύο ημέρες μετά τους πανηγυρικούς εορτασμούς για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, είναι αφενός το χρονικό ενός προαναγγελθόντος θανάτου κι αφετέρου συνιστά πρόκληση για την τοπική κοινωνία αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την πλήρη απουσία σοβαρού σχεδιασμού.

Ο Οδοντωτός δεν είναι μια «απλή» σιδηροδρομική γραμμή. Είναι ένα μοναδικό μέσο διεθνούς φήμης, ζωντανό κομμάτι της ιστορίας των μεταφορών στη χώρα και ταυτόχρονα ένα αναγνωρισμένο τοπόσημο και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της τουριστικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της περιοχής της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο επιλέγουν την εμπειρία του Οδοντωτού για να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο και την ιστορία των Καλάβρυτα και της ευρύτερης περιοχής.

Γι’ αυτό και προκαλεί εύλογη αγανάκτηση η προχειρότητα με την οποία ο ΟΣΕ αποφασίζει να κατεβάσει «διακόπτη» σε μια γραμμή με τόσο μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, γεννάται ένα κρίσιμο ερώτημα που η διοίκηση του ΟΣΕ οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα: Είναι πράγματι οι λόγοι που επικαλείται περί «φυσικών φαινομένων» και ανάγκης «γεωλογικών ερευνών» η πραγματική αιτία της αναστολής λειτουργίας ή πρόκειται για μια βολική δικαιολογία ώστε να καλυφθούν χρόνιες αδυναμίες στη λειτουργία της γραμμής;

Διότι είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν το διαθέσιμο τροχαίο υλικό, τη συντήρηση και την επάρκεια προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Οδοντωτού.

Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης που από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει τα προβλήματα της γραμμής στηρίζει την τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί να αποδεχθεί αόριστες ανακοινώσεις και αποφάσεις χωρίς χρονοδιάγραμμα. Η αναστολή λειτουργίας ενός ιστορικού σιδηροδρόμου που αποτελεί βασικό μοχλό τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια ελαφρότητα.

Καλεί τον ΟΣΕ, τη Hellenic Train και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς μια γραμμή στο χάρτη. Είναι ιστορία, ταυτότητα και αναπτυξιακή προοπτική για ολόκληρη την περιοχή. Γι’ αυτό και η απαξίωσή του δεν θα γίνει αποδεκτή.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» ζητά τη σύγκληση έκτακτου περιφερειακού συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στον Οδοντωτό, την αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους και συγκεκριμένα, από τη διοίκηση του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, οι οποίοι να κληθούν για να παρευρεθούν στη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει σαφής δέσμευση για την ενίσχυση της γραμμής και την απρόσκοπτη λειτουργία της».