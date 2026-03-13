ΠΑΣΟΚ: Η υποβάθμιση των δημόσιων σιδηροδρομικών υποδομών δεν μπορεί να συνεχιστεί

Η κοινή ανακοίνωση Αναστάσιου Νικολαΐδη, Βουλευτή Δράμας και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών, Δημήτρη Σαρηγιάννη, Γραμματέα Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, και Νίκου Ηλιού, Γραμματέα Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ως εξής:

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό επεισόδιο στην πορεία υποβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα ακόμη δρομολόγιο, αλλά ένα ιστορικό και εμβληματικό σιδηροδρομικό έργο, με 130 χρόνια ιστορίας, που αποτελεί σημαντικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομιάς για την περιοχή των Καλαβρύτων και ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις:

· Γιατί δεν προχώρησαν έγκαιρα τα απαραίτητα έργα προστασίας και συντήρησης της γραμμής;

· Γιατί δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως οι παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι τοπικές κοινωνίες;

· Γιατί μέχρι πρότινος τα προβλήματα στα δρομολόγια αποδίδονταν στο τροχαίο υλικό;

· Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου στο σύνολο της χώρας, καθώς αντί να αυξάνονται γραμμές και δρομολόγια, αυτά ολοένα μειώνονται;

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν μπορεί να μετατραπεί σε ακόμη ένα σύμβολο εγκατάλειψης. Η προστασία της ιστορικής αυτής γραμμής και η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες, την τοπική οικονομία και τη σιδηροδρομική κληρονομιά της χώρας.

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη δυσμενής εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένη από τη συνολική κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχρονική εγκατάλειψη κρίσιμων υποδομών και την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η υποβάθμιση των δημόσιων σιδηροδρομικών υποδομών δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η χώρα χρειάζεται έναν σύγχρονο, ασφαλή και αξιόπιστο σιδηρόδρομο που θα ενώνει περιοχές και θα μεταφέρει με ασφάλεια πολίτες και εμπορεύματα και όχι έναν σιδηρόδρομο που κλείνει γραμμές, αφήνει εκτός δικτύου ολόκληρες περιοχές και εγκαταλείπει ιστορικές διαδρομές.