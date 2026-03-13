Δυτική Ελλάδα: Η ευλογιά υποχωρεί, όχι όμως και η επιφυλακή- «Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει αναζωπύρωση»

Ο αριθμός των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλός την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές επιμένουν ότι η επιφυλακή παραμένει αναγκαία, καθώς η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί και ο κίνδυνος αναζωπύρωσης είναι υπαρκτός.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Κτηνιατρική Υπηρεσία, ενώ συνεχίζονται οι οδηγίες για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στο thebest.gr, υπογραμμίζει ότι η μειωμένη καταγραφή κρουσμάτων δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό: «Η πραγματικότητα είναι ότι τον τελευταίο ένα με ενάμιση μήνα, έχουμε στις περιφερειακές ενότητες, ένα, δύο ή μηδέν κρούσματα. Αυτά ως νούμερα είναι λίγα, όμως είναι επικίνδυνο γιατί δείχνουν ότι η νόσος υπάρχει ακόμα. Και όσο υπάρχει, έστω και με ένα κρούσμα, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει αναζωπύρωση. Άρα υπάρχει μια πτώση, που είναι ένα καλό φαινόμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε το τέλος και γι’ αυτό βρισκόμαστε σε επιφυλακή. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα που έχει επιβάλει πανελλαδικά το υπουργείο».

Όπως εξηγεί, η τήρηση των μέτρων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη την περίοδο του Πάσχα, λόγω των αυξημένων μετακινήσεων των ζώων για σφαγή, αλλά και της έναρξης των κουρεμάτων που πραγματοποιούνται συνήθως με κοινό εξοπλισμό. «Κάθε αμέλεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εστίες της νόσου, με σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και την οικονομία της περιοχής» επισημαίνει.