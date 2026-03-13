Φωτιά στον Νέο Ερινεό Αχαΐας

Σε αγροτοδασική έκταση
ΝΕΟΤΕΡΟ Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Νέο Ερινεό στην Αιγιάλεια.
Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
«Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρραβωνίτσα του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.»
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Νέο Ερινεό Αχαΐας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρεί η πυροσβεστική με 12 οχήματα και 20 άτομα πεζοπόρο.
Φωτο Βασιλης Καραπαπας fb
