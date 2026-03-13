Δείτε πως έγινε πολυτελής BMW που βρισκόταν σε μάντρα αυτοκινήτων στην ΝΕΟ Πατρών - Κορίνθου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστησαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην Πάτρα, σε μάντρα οχημάτων στην ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου.

Μια πολυτελής BMW καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ μικρότερες ζημιές υπέστη ένα ακόμη όχημα στο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να μην επεκταθεί σε κοντινά οχήματα ή άλλες περιουσίες.

Παρά τη γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών, τα δύο ΙΧ υπέστησαν ζημιές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα ωστόσο διερευνάται από την Πυροσβεστική το ενδεχόμενο εμπρησμού.