Πύργος: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. - Άρπαξε τα παιδιά… και εξαφανίστηκε

Σκηνές έντασης… και μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Λαστεΐκων στην Ηλεία, όταν μια οικογενειακή διαμάχη φαίνεται πως πήρε επικίνδυνη τροπή και κατέληξε σε καταγγελία για αρπαγή δυο παιδιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ζευγάρι ΡΟΜΑ, με την ένταση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε -όπως καταγγέλλεται- ο πατέρας των παιδιών να πάρει μαζί του τα δύο ανήλικα, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε. Η καταγγελία σήμανε άμεσα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν πληροφορίες και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να κινείται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου, κοντά στη Γαστούνη.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και τις προθέσεις του πατέρα. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πολύ μικρή ηλικία των δύο παιδιών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την προσπάθεια εντοπισμού τους.

