Οδοντωτός: Έντονες αντιδράσεις για την αναστολή λειτουργίας - Έκτακτη σύσκεψη για το θέμα

Την αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηρόδρομου στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, επικαλούμενος τα έντονα φυσικά φαινόμενα που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, σε διάφορα σημεία της τουριστικής διαδρομής έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις μεγάλων βράχων από τη δασική περιοχή του Όρος Χελμός προς τις σιδηροτροχιές, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των συρμών.

Παράλληλα, από το προηγούμενο έτος βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού δικτύου, ύστερα από αναφορές τοπικών φορέων, με τα πορίσματα να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Τα μέτρα που έχει λάβει ο ΟΣΕ

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει σε αυξημένα μέτρα παρακολούθησης της γραμμής και διατήρησης της υποδομής σε ασφαλή κατάσταση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Επιθεώρηση και καθαρισμός της γραμμής από ειδική μηχανή έργου πριν από κάθε δρομολόγιο σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης.

Παρουσία τεχνικού προσωπικού σε κάθε διαδρομή για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων.

Ωστόσο, η αυξημένη συχνότητα κατολισθήσεων και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τον οργανισμό, καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση των συνθηκών λειτουργίας της γραμμής. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των δρομολογίων έως ότου ολοκληρωθούν γεωλογικές μελέτες στον περιβάλλοντα χώρο του Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Έντονη αντίδραση από τον Δήμο Καλαβρύτων

Η απόφαση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος κάνει λόγο για αιφνιδιαστική εξέλιξη και αφήνει σαφείς αιχμές κατά της διοίκησης του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η ιστορική σιδηροδρομική γραμμή λειτουργεί επί 130 χρόνια χωρίς να έχει καταγραφεί σοβαρό περιστατικό που να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο δήμος υποστηρίζει ότι η απόφαση για αναστολή των δρομολογίων ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για εγκατάλειψη και απαξίωση της γραμμής, σημειώνοντας ότι αντί να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις στη συντήρηση της υποδομής, επιλέχθηκε η λύση της διακοπής των δρομολογίων.

Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει –όπως αναφέρει– «τον αργό θάνατο του Οδοντωτού», προαναγγέλλοντας συντονισμένες κινήσεις σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Δήμος Αιγιαλείας και άλλους τοπικούς φορείς.

Παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στο ζήτημα παρενέβη και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία επισημαίνει τη μεγάλη σημασία του Οδοντωτού για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η αναστολή των δρομολογίων με επίκληση λόγων ασφαλείας αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή αδυναμίας διαχείρισης μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται –όπως αναφέρεται– ως «άλλοθι» για τη συνεχή υποβάθμιση της γραμμής.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί κρατική υποχρέωση και ότι την ευθύνη για την προστασία της γραμμής φέρει ο διαχειριστής υποδομής, δηλαδή ο ΟΣΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

Έκτακτη σύσκεψη για την επόμενη μέρα

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τους βουλευτές της Αχαΐας, καθώς και με τους δημάρχους Αιγιάλεια και Καλαβρύτων, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό υπόμνημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Στόχος των επαφών είναι να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για την επανέναρξη των δρομολογίων το συντομότερο δυνατό.

Όπως τονίζεται από την Περιφέρεια, ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα ιστορικό και πολιτιστικό σύμβολο της περιοχής, με σημαντική συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Για τον λόγο αυτό ζητείται η άμεση επαναλειτουργία του με σύγχρονα μέσα επιτήρησης και πλήρη τεχνική τεκμηρίωση των ζητημάτων ασφαλείας.





