Πύργος: «Έφυγε» η Κατερίνα Δεσκερέ στα 43 της μόλις χρόνια

Μια μάνα, λύγισε τελικά μετά από έναν πολυετή και σκληρό αγώνα με τον καρκίνο.

Η Κατερίνα Δεσκερέ, μόλις 43 ετών, από τον Πύργο, έδωσε μέχρι το τέλος μια μάχη που μόνο όσοι την έζησαν από κοντά μπορούν να καταλάβουν. Μια μάχη με πόνο, αγωνία και ατελείωτες στιγμές ελπίδας, που δυστυχώς δεν είχε το τέλος που όλοι προσεύχονταν να έχει.

Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών -ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, η Κατερίνα ζούσε και ανέπνεε για εκείνα. Ήταν η δύναμή της, το χαμόγελό της, ο λόγος που έβρισκε κουράγιο να συνεχίζει ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της μάχης της.

Τα τελευταία χρόνια πάλευε γενναία με την επάρατη νόσο. Δεν λύγισε. Δεν παραδόθηκε. Πάλεψε με αξιοπρέπεια και σιωπηλή δύναμη, όπως μόνο μια μάνα μπορεί να παλέψει όταν σκέφτεται τα παιδιά της.

Όμως τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά. Μεταφέρθηκε και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμτπης, σκορπίζοντας βαρύ πένθος στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όλους όσοι τη γνώριζαν.