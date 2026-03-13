Αναχαιτίστηκε πύραυλος στην Τουρκία - Βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ- Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Βηρυτό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι. Την ίδια ώρα, ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στη Βηρυτό με στόχο τη Χεζμπολάχ. Ένα αμερικανικό αεροπλάνο τάνκερ, εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη στο Ιράκ, ενώ οι ιρανικές απειλές για τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται.

Σειρήνες στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα της Τουρκίας

Σειρήνες ακούστηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Αδάνα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Οι κάτοικοι των Αδάνων που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα (έξι μίλια) μακριά από τη βάση, ξύπνησαν γύρω στις 3:25 π.μ. τοπική ώρα από σειρήνες, οι οποίες ηχούσαν για περίπου πέντε λεπτά, σύμφωνα με τον ιστότοπο οικονομικών ειδήσεων Ekonomim.

Αναφορές για νέο βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία στα Άδανα <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Adana'da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü'nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… <a href="https://t.co/jz6dwNOryB">pic.twitter.com/jz6dwNOryB</a></p>— Adana Masası (@adanamasasi) <a href="https://twitter.com/adanamasasi/status/2032270908757262727?ref_src=twsrc%5Etfw">March 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ Ανάρτηση στο Truth Social με την οποία φαίνεται να προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν έκανε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει, επίσης, «καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης». «Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις στην Τεχεράνη Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα. Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim., καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει ενταθεί.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 50 drones τις τελευταίες ώρες Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η αεροπορική της άμυνα κατέρριψε 10 ακόμη drones που κατευθύνονταν προς τις ανατολικές και κεντρικές επαρχίες του βασιλείου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας σε λίγες ώρες σε σχεδόν 50. Η επίθεση αυτή αντιπροσωπεύει έναν υψηλότερο από το συνηθισμένο αριθμό αεροπορικών απειλών για το βασίλειο, το οποίο έχει δει τοποθεσίες όπως την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, τις πετρελαϊκές υποδομές και μια στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις να γίνονται στόχος

Εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μετέδωσαν τα ξημερώματα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

Ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν ανακοινώνει ότι βάζει στο στόχαστρο «συμφέροντα της Γαλλίας στο Ιράκ και στην περιοχή» Η ένοπλη οργάνωση Άσχαμπ αλ Καφ («οι άνθρωποι του σπηλαίου»), η οποία πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι βάζει στο στόχαστρο «όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή», μετά την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και άλλων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας στην περιοχή του Κόλπου. «Ανακοινώνουμε από απόψε ότι όλα τα γαλλικά συμφέροντα στο Ιράκ και στην περιοχή» θα υποστούν «επιθέσεις μας», τόνισε η ιρακινή ένοπλη οργάνωση μέσω Telegram, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν στο εξής σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν στην οποία σταθμεύουν γάλλοι στρατιωτικοί. Δεν ανέλαβε πάντως άμεσα την ευθύνη για την επίθεση η οποία σκότωσε υπαξιωματικό και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον πέντε στρατιωτικούς της Γαλλίας χθες Πέμπτη.

Μακρον: Στρατιωτικός της Γαλλίας νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Ιράκ Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».