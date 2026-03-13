ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για Οδοντωτό: Αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη η απόφαση του ΟΣΕ για την αναστολή λειτουργίας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αχαΐας καταδικάζει έντονα την ξαφνική και αναιτιολόγητη διακοπή της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου από τη διοίκηση του ΟΣΕ.

"Η ανακοίνωση της διακοπής των δρομολογίων έρχεται μετά τον πανηγυρικό εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας της γραμμής την προηγούμενη Δευτέρα στα Καλάβρυτα, εορτασμό στον οποίο η διοίκηση δεν παραβρέθηκε. Στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε ούτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης . Μετά τις χθεσινές εξΕλίξεις είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Κυρανάκης ήταν γνώστης της κυοφορούμενης διακοπής λειτουργίας . Ο κ.Κυρανάκης και η κυβέρνηση οφείλουν άμεσα να δώσουν εξηιγήσεις.

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί αναντικατάστατο τοπόσημο της περιοχής. Η συμβολή του στην τοπική οικονομία είναι καθοριστικής σημασίας.

Η ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα από την κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα παλέψει μαζί με τον κόσμο τις περιοχής , τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης που καταδικάζει σε μαρασμό τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια." αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση