Φωτήλας: Αυτή είναι η αλήθεια για το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας - Νέες αιχμές κατά του Δήμου

Στην τοποθέτησή του κάνει λόγο για καθυστερήσεις που αποδίδει στη δημοτική αρχή, ενώ υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου μέσω χρηματοδότησης που προσεγγίζει τα 21 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κατάσταση και το μέλλον του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων της Πάτρας, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας παρεμβαίνει με εκτενές άρθρο στο οποίο παρουσιάζει στοιχεία για την πορεία του έργου αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου.

Δημοτικό Θέατρο Απόλλων: Καλή η προπαγάνδα, καλύτερη η αλήθεια!



Εδώ και κάμποσα χρόνια ο Δήμος Πάτρας κατάφερε να οδηγήσει το Θέατρο Απόλλων, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ σε μια πορεία παρακμής, απαξίωσης και ντροπής.

Παρακμή για το άλλοτε στολίδι της Πάτρας και ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Ελλάδας.

Απαξίωση, μια και το κατάντησαν σε σε μια κατάσταση αχρησίας, και επικινδυνότητας.

Και ντροπής τόσο για την ανικανότητα, όσο για την εικόνα της πόλης μας.

Και εκεί που θα περίμενε κανείς ανάληψη ευθυνών, η Δημοτική Αρχή για μιά ακόμα φορά αναζητά ευθύνες σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος, εκτός από τον καθρέφτη!

Φταίνε τα υπουργεία, φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίει η περιφέρεια, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίει ο ιμπεριαλισμός, φταίνε οι Αμερικάνοι.

Πιθανόν να φταίνε και τα περιστέρια της Πλ. Γεωργίου!

Το μόνο σίγουρο, γι αυτούς, είναι πως δεν φταίει η Δημοτική Αρχή Πελετίδη!

Στη ζωή υπάρχουν δυο δρόμοι: να πορεύεσαι με την προπαγάνδα και την μετάθεση ευθυνών, ή να πορεύεσαι με την αλήθεια.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια για το Δημοτικό Θέατρο, με στοιχεία και αριθμούς και όχι με κραυγές από τραμπούκους του διαδικτύου σε διατεταγμένη υπηρεσία,



Η μεγάλη επιστροφή ενός μνημείου και ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού

Το Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, χτισμένο το 1872 σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ και χαρακτηρισμένο από το 1975 ως «οίκημα χρήζον ειδικής προστασίας», αποτελεί εμβληματικό σημείο αναφοράς της πόλης και της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ένα από τα πρώτα θέατρα όπερας στην Ευρώπη που σφράγισε την πολιτιστική της ταυτότητα επί ενάμιση αιώνα.

Η θέση του στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στη θεατρική, μουσική και καλλιτεχνική ζωή της Πάτρας, αναδεικνύουν γιατί η πλήρης αποκατάστασή του δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο αλλά μια επένδυση στη συλλογική μνήμη και το μέλλον της πόλης η οποία άργησε πολύ.

Από την ανάγκη στην πράξη: η θεσμική ανάληψη από το Υπουργείο Πολιτισμού

Η εικόνα του Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια μαρτυρούσε επείγουσα ανάγκη: φθορές λόγω χρήσης, αλλοιώσεις από παλαιότερες επισκευές (ιδίως 1956–1970), καθώς και σοβαρές βλάβες μετά τους σεισμούς του 2008 οδήγησαν σε περιορισμένη λειτουργία και, τελικά, σε αναστολή εκδηλώσεων για λόγους ασφαλείας.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε ως φορέας υλοποίησης την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και λειτουργική επανάχρηση, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης της 23-11-2020 με τον Δήμο Πατρέων που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΤΟ ΈΡΓΟ, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στη διάσωση και ενεργή επαναφορά ενός κορυφαίου μνημείου που θα έλεγε κανείς ότι στοχευμένα είχε αφεθεί στην τύχη του.

Χρηματοδότηση, μελέτες και η αρχιτεκτονική της υλοποίησης

Η πράξη «Αποκατάσταση Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ Πατρών με τη λειτουργική επανάχρησή του» εντάχθηκε στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014–2020» με συνολικό προϋπολογισμό 12.791.126,71€, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ η μελέτη της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ (ΔΠΑΣΝΜ) ολοκληρώθηκε στις 30-11-2023. Μεταγενέστερα, η πράξη μεταφέρθηκε (phasing) στην προγραμματική περίοδο 2021–2027 με ημερομηνία λήξης 31-12-2027, ενώ η επικαιροποίηση του τεχνικού αντικειμένου και των αναγκών οδήγησε σε νέο συνολικό προϋπολογισμό 20.839.903,00€, εκ των οποίων 18.781.380,69€ από ΕΣΠΑ 2021–2027 και 3.703.207,46€ από εθνικούς πόρους, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα και την κλίμακα των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Για να γίνει σαφές και κατανοητό επαναλαμβάνω πως το κράτος έχει στη διάθεση του Δήμου Πατρέων από την πρώτη στιγμή, όλα τα χρήματα που χρειάζονται και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 21 εκατομμύρια ευρώ.

Τα υποέργα της αναγέννησης: ο μηχανισμός πίσω από την πρόοδο

Η πράξη αναλύεται σε τέσσερα υποέργα που συνθέτουν ένα συνεκτικό σχέδιο αναβίωσης.

Το Υποέργο 1, «Μελέτη Αποκατάστασης Θεάτρου “ΑΠΟΛΛΩΝ” Πατρών με τη λειτουργική επανάχρησή του» (Φάση Β΄), ολοκληρώθηκε με κόστος 1.023.925,86€ και θέτει την επιστημονική βάση κάθε επόμενης ενέργειας.

Το Υποέργο 2, «Αποκατάσταση Θεάτρου “ΑΠΟΛΛΩΝ” Πατρών με τη λειτουργική επανάχρησή του», με προϋπολογισμό 9.556.680,00€, αφορά την κύρια υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και επανάχρησης, ώστε ο ιστορικός θίασος της πόλης να αποκτήσει σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές.

Το Υποέργο 3, «Συντήρηση του διακόσμου», με 753.800,09€, συγκεντρώνει τις υψηλής εξειδίκευσης επεμβάσεις στον εσωτερικό διάκοσμο – οροφογραφίες, τοιχογραφίες, ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία – εξασφαλίζοντας ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα του μνημείου θα αποδοθεί με αυθεντικότητα και επιστημονικό σεβασμό.

Τέλος, το Υποέργο 4, «Σύμβουλος υποστήριξης της Υπηρεσίας του Φορέα υλοποίησης στην επίβλεψη», με προϋπολογισμό 200.000,00€, λειτουργεί ως θεσμική εγγύηση ποιότητας, συντονισμού και διαφάνειας στην τελική φάση εφαρμογής.



Η λειτουργική συνένωση με το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης: αναγκαία προϋπόθεση για ένα θέατρο του 21ου αιώνα

Κομβικό στοιχείο της μελέτης είναι η αξιοποίηση χώρων του όμορου Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (περίπου 520 τ.μ.) για τη φιλοξενία σύγχρονου, μεγαλύτερου φουαγέ, bar, W.C. κοινού, χώρων ΑμεΑ, αποθηκών σκηνής και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η συνένωση αυτή δεν αποτελεί απλή προσθήκη αλλά βήμα-κλειδί, που εξασφαλίζει ότι ο Απόλλων θα λειτουργεί με προδιαγραφές ασφάλειας, άνεσης και προσβασιμότητας ανάλογες ενός σύγχρονου θεάτρου, χωρίς να θίγεται η ιστορική του φυσιογνωμία.

Για να καταστεί όμως εφικτή, ήταν απολύτως απαραίτητη η επικαιροποίηση της στατικής μελέτης του Μεγάρου, ώστε να εναρμονιστεί με την εγκεκριμένη στατική μελέτη του Θεάτρου Απόλλων.



Το λέμε καθαρά: οι καθυστερήσεις του Δήμου και η σταθερότητα του Υπουργείου

Η υποχρέωση εκπόνησης της στατικής μελέτης του όμορου Μεγάρου Λόγου και Τέχνης ανήκε στον Δήμο Πατρέων ως ιδιοκτήτη.

Με δυο λόγια, χωρίς τη μελέτη αυτή, λίγων χιλιάδων ευρώ το έργο μπλόκαρε για 4 χρόνια

Το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά το έργο, απηύθυνε επανειλημμένα έγγραφα προς τον Δήμο (25.5.2020, 24.12.2021, 18.6.2024, 7.8.2024), επισημαίνοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της μελέτης για να ενσωματωθεί εγκαίρως στο συνολικό σχέδιο.

Η στατική μελέτη, ωστόσο, ολοκληρώθηκε και διαβιβάστηκε από τον Δήμο μόλις τον Οκτώβριο του 2025, γεγονός που μετέθεσε κρίσιμες διαδικασίες, επέβαλε επικαιροποιήσεις και, εντέλει, συνέβαλε στη μεταφορά του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο.

Παρά ταύτα, η Διεύθυνση του Υπουργείου ενσωμάτωσε αμέσως τη μελέτη αυτή, προχώρησε στις απαιτούμενες εγκρίσεις και, στις 27.11.2025, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης ενίσχυσης του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο παραμένει σε τροχιά υλοποίησης με θεσμική σοβαρότητα και τεχνική ακρίβεια.



Η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και το ασφαλές πλαίσιο προόδου

Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων δομικής ενίσχυσης του Μεγάρου, σε συνδυασμό με την οριστικοποίηση του πλήρους τεχνικού αντικειμένου, οδήγησαν στον νέο συνολικό προϋπολογισμό 20.839.903,00€ (με ΦΠΑ 24%).



Το επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης έχει υποβληθεί για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία, με σαφή κατανομή χρηματοδότησης ανάμεσα σε ΕΣΠΑ 2021–2027 και εθνικούς πόρους.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει την προσήλωση του Υπουργείου όχι μόνο στην τεχνική ορθότητα αλλά και στη χρηματοδοτική ασφάλεια του έργου, ώστε να αποκτήσει σταθερότητα απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και διοικητικές μεταβλητές.



Το Υπουργείο Πολιτισμού ως εγγυητής συνέχειας, ποιότητας και οράματος

Στην πορεία αυτή, το Υπουργείο Πολιτισμού λειτούργησε ως η σταθερά που μετέτρεψε τις ανάγκες σε πράξεις: ολοκλήρωσε μελέτες, εξασφάλισε ελέγχους και εγκρίσεις, επέμεινε στις στατικές προϋποθέσεις ασφαλείας, δρομολόγησε εργασίες συντήρησης του διακόσμου και διασφάλισε τη συνέχιση της πράξης με θεσμικούς και χρηματοδοτικούς όρους που τιμούν το μέγεθος του μνημείου.

Στο σημείο αυτό θέλω να γίνει σαφές και κατανοητό το εξής: η ευγένεια απέναντι στους θεσμούς δεν αποκρύπτει τις αλήθειες: οι καθυστερήσεις από την πλευρά του Δήμου ήταν πραγματικές και τεκμηριωμένες, όμως δεν έγιναν άλλοθι ακινησίας· αντίθετα, αντιμετωπίστηκαν με επιμονή, τεχνική επάρκεια και διαρκή κινητοποίηση, για να μείνει το έργο ζωντανό και προοδευτικά υλοποιήσιμο.



Ενα μνημείο που ανήκει στο αύριο

Η αποκατάσταση του Θεάτρου Απόλλων δεν στοχεύει σε ένα αδρανές μνημείο, αλλά σε έναν ζωντανό οργανισμό πολιτισμού, πλήρως λειτουργικό και προσβάσιμο, που θα φιλοξενεί παραστατικές τέχνες, μουσική, εκδηλώσεις και τη σύγχρονη πατρινή δημιουργία.

Με τη θεσμική εγρήγορση του Υπουργείου Πολιτισμού και την ολοκληρωμένη στρατηγική των υποέργων, η Πάτρα σύντομα θα έχει τη σκηνή που της αξίζει: ένα θέατρο που συνομιλεί με το παρελθόν του και υπηρετεί τις ανάγκες του 21ου αιώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι μεγάλες πολιτιστικές υποδομές δεν είναι μόνο κληρονομιά, αλλά και υπόσχεση για το μέλλον.

Απομένει βέβαια το ερώτημα της χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου τα επόμενα χρόνια. Ο τρόπος που η Δημοτική Αρχή Πελετίδη συμπεριφέρεται στο θέατρο μέχρι τώρα, δεν δημιουργεί σιγουριά για το αύριο.

Το επάνω μισό χρησιμοποιείται για κρέμασμα πανό και συνθημάτων προπαγάνδας, ενώ το κάτω μισό, αποτελεί εστία δυσωδίας, ανομίας και βανδαλισμών.

Αυτή είναι η αλήθεια και αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία.

Από την δική μου πλευρά δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να αγωνίζομαι για τόσο για το Δημοτικό Θέατρο, όσο και για κάθε υποδομή της πόλης.

Κάθε σύμβολο της ιστορίας μας και της προοπτικής της Πάτρας και της Αχαΐας.



Ιάσων Φωτήλας

Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Υφυπουργός Πολιτισμού