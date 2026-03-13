Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή και γεωπολιτική της θέση διεθνώς»

Κλείνοντας την ομιλία της, η κα. Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι η χώρα έχει επιλέξει να προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνέπεια και πολιτικές που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου στάθηκε επίσης στη γεωστρατηγική διάσταση των συμφωνιών, επισημαίνοντας ότι η παρουσία μεγάλων διεθνών εταιρειών στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ελληνικής δικαιοδοσίας και ενισχύει τη θέση της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες δημιουργούν έναν ευρύτερο κύκλο οικονομικής δραστηριότητας, με νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη υποστηρικτικών κλάδων και υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη και στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών για τις έρευνες, χαρακτηρίζοντάς το ως σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Όπως επεσήμανε, οι επενδυτές επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια πού θα δραστηριοποιηθούν, αναζητώντας σταθερότητα, θεσμική συνέπεια και καθαρούς κανόνες λειτουργίας -στοιχεία που η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια.

Η κα. Αλεξοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημείωσε ότι σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ενεργειακών προκλήσεων, καμία σοβαρή χώρα δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιλέγει να είναι ενεργή και παρούσα, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, ενισχύοντας τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργώντας νέες οικονομικές δυνατότητες.

Τη μεγάλη σημασία των συμφωνιών που κυρώνονται για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές ανέδειξε στην ομιλία της στη Βουλή, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου , υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη διεθνή θέση της χώρας και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αυτή έχει συνάψει μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες: να αποφεύγει τα πολλά λόγια, να εργάζεται με συνέπεια και, κυρίως, να προχωρά τη χώρα μπροστά με συγκεκριμένες επιλογές που ενισχύουν την οικονομία, τη γεωπολιτική της θέση και τις προοπτικές της.

Σήμερα συζητούμε ακριβώς μια τέτοια επιλογή.

Οι συμβάσεις που καλούμαστε να κυρώσουμε αποτελούν ισχυρές συμφωνίες για τη χώρα. Εντάσσονται σε μια συνεκτική στρατηγική: η Ελλάδα να αξιοποιεί τις δυνατότητές της και να διαμορφώνει ένα περιβάλλον σταθερότητας και αξιοπιστίας, ικανό να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις να και αναβαθμίζει διαρκώς τη διεθνή της παρουσία.

Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ενεργειακών προκλήσεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον καμία σοβαρή χώρα δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Όσοι συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών ενισχύουν τη θέση τους. Όσοι μένουν θεατές απλώς ακολουθούν.

Η Ελλάδα έχει επιλέξει να είναι παρούσα και ενεργή:

να αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση,

να διευρύνει τη συμμετοχή της στις εξελίξεις της περιοχής,

να δημιουργεί νέες δυνατότητες για ανάπτυξη.

Η συμμετοχή μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στις έρευνες που θα πραγματοποιηθούν στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Διότι, οι επενδυτές επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια πού θα δραστηριοποιηθούν, αναζητώντας σταθερότητα, θεσμική συνέπεια και καθαρούς κανόνες λειτουργίας.

Αυτά είναι στοιχεία που η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια: με μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν το επενδυτικό περιβάλλον και με πολιτικές που δημιουργούν ασφάλεια για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών κολοσσών για έρευνες στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί αναγνώριση της σταθερότητας και της υπευθυνότητας που έχει διαμορφώσει η χώρα παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες συμφωνίες ανοίγουν έναν ευρύτερο οικονομικό κύκλο δραστηριοτήτων: από επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας μέχρι την ανάπτυξη υποστηρικτικών κλάδων και υπηρεσιών, με άμεσο όφελος και για τις τοπικές κοινωνίες.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η παρουσία των μεγάλων διεθνών εταιρειών αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ελληνικής δικαιοδοσίας στις περιοχές αυτές και ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή είναι η ουσία της σημερινής συζήτησης: μια Ελλάδα που αξιοποιεί τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της και διεκδικεί ακόμη πιο ενεργό ρόλο σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Δυστυχώς, απέναντι σε αυτή την προοπτική συναντάμε συχνά -από τα κόμματα της αντιπολίτευσης- έναν δημόσιο λόγο που επιμένει στην απαξίωση. Έναν λόγο που αντιμετωπίζει κάθε πρωτοβουλία με καχυποψία και κάθε ευκαιρία με άρνηση.

Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας. Αναπτύσσει συνεργασίες με σημαντικούς εταίρους, συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον και ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα.

Οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Βλέπουν μια χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία.

Γι’ αυτό και η σημερινή συζήτηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Αφορά στο μέλλον της χώρας και στον ρόλο που θέλουμε να έχει τα επόμενα χρόνια.

Αφορά στο αν θα αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ή αν θα μείνουμε στάσιμοι, μίζεροι και τοξικοί, χωρίς προοπτική.

Εμείς έχουμε επιλέξει ξεκάθαρα:

να προχωράμε μπροστά με σχέδιο, να υλοποιούμε πολιτικές με συνέπεια,

να δημιουργούμε προϋποθέσεις ανάπτυξης και νέων ευκαιριών.

Αυτήν την Ελλάδα συνεχίζουμε να χτίζουμε με ευθύνη, με συνέπεια και με σχέδιο.