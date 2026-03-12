Τα Παραμυθομαγειρέματα από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζονται το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 από τις 5:15 έως 6.30 μμ.

Για παιδιά 3 – 6 ετών

Θέλεις να γίνεις ο επίσημος ξεναγός της Γης και να μάθεις σε έναν επισκέπτη από τα αστέρια όλα όσα κάνουν τον κόσμο μας μαγικό; Έλα να ανακαλύψουμε μαζί τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη μας και να δημιουργήσουμε τον δικό μας χάρτη, έναν χάρτη γεμάτο φαντασία και χρώματα! Σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε οδηγό μας το παραμύθι της Sophie Blackall Aν ερχόσουν στη Γη.

Ελάτε να "παραμυθομαγειρέψουμε" με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και... με συνταγή ένα παραμύθι γεμάτο νοήματα και νοστιμιά!

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες:

Θεατρικό Εργαστήρι: 2614 014979, 693 231 1567 (απογευματινές ώρες)

Εμψυχώνουν: Ιωάννα Τζαμαρία & Νικόλας Τσίχλας

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ.

Θεατροταξίδια: Ιστορίες για τα παιδιά του κόσμου

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 από τις 7:00 έως 8.30 μμ

Για παιδιά 6-10 ετών

Ελάτε να ανακαλύψουμε τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες παιδιών από διαφορετικά

μέρη του πλανήτη. Κάθε ιστορία είναι μια μικρή ματιά στη ζωή, τη χώρα και τον πολιτισμό κάθε παιδιού!

Με την ιστορία της Λίχιας θα ταξιδέψουμε στην Κολομβία! Στην Μπογκοτά κάθε Κυριακή όλοι είναι στους δρόμους με τα ποδήλατα τους, κι εμείς έτοιμοι… για να μεταφερθούμε σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς!

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες:

Θεατρικό Εργαστήρι: 2614 014979,693 231 1567 (απογευματινές ώρες: Κ. Περλέγκα)

Εμψυχώνουν: Ιωάννα Τζαμαρία & Νικόλας Τσίχλας.

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ.