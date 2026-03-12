Η Δήμητρα Παπαδήμα μιλά στο thebest για την παράσταση «Μαρίκα Κοτοπούλη- Το Αγρίμι»

Η δημοφιλής ηθοποιός Δήμητρα Παπαδήμα επιστρέφει στην Πάτρα με μια συγκλονιστική παράσταση για τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη.

Η παράσταση με τίτλο «Μαρίκα Κοτοπούλη – Το Αγρίμι» ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου στις 21.15 στο θέατρο act στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου. Το thebest.gr συνάντησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια και συζήτησε μαζί της.

Η παράσταση «Μαρίκα Κοτοπούλη – Το Αγρίμι» φωτίζει μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου. Μελετώντας τη βιογραφία της, ποια στοιχεία της Κοτοπούλη σας εντυπωσίασαν περισσότερο και πώς επηρέασαν τον τρόπο που προσεγγίσατε τον ρόλο;

Ειλικρινά όταν καταπιάνομαι με παρόμοιες προσωπικότητες που με το πέρασμά τους ταρακούνησαν τον κόσμο από διάφορες απόψεις με καλό ή λιγότερο καλό, ή άσχημο τρόπο, στόχος μου είναι να φωτίσω τις σκοτεινές πλευρές . Γιατί κατά τη γνώμη μου εκεί υπάρχει η αλήθεια. Ο βαθύς εαυτός μας που δεν τον αποδεχόμαστε ούτε οι ίδιοι συνήθως. Στις συγκρούσεις με τους τόσους κρυμμένος εαυτούς . Η Μαρίκα Κοτοπούλη δεν ήταν μονάχα «το Αγρίμι» του Δραγουμη, ή η σπουδαία θεατρίνα κατώτερης κοινωνικής τάξης της εποχής. Ήταν μια γυναίκα πανέξυπνη που δεν άντεχε τα σίδερα της φυλακής. Της φυλακής που της έχουμε δώσει την ονομασία «Ζωή». Εκεί επικεντρώθηκα στην πάλη της με τον ίδιο τον εαυτό της να υπάρξει πέρα από τα συνηθισμένα .

Η ζωή της μεγάλης ηθοποιού ήταν γεμάτη αντιφάσεις: καλλιτεχνικός θρίαμβος, έντονη προσωπικότητα, μεγάλα πάθη αλλά και δύσκολες ιστορικές συγκυρίες. Θεωρείτε ότι όλα αυτά συγκινούν το σημερινό κοινό;

Πιστεύω ακράδαντα πως το κοινό με άποψη, με επίγνωση δηλαδή, όχι το καθοδηγούμενο κοινό, τέτοιου είδους συναισθήματα γυρεύει να αποκομίσει από μια θεατρική παράσταση. Συγκλονιστικά συναισθήματα , καλά ή ασχημα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να ταυτιστεί, να ταρακουνηθεί. Άλλωστε κακά τα ψέματα οι εποχές λίγο πολύ είναι ίδιες. Οι συγκυρίες έτσι ή αλλιώς είναι διαχρονικές αρκεί να είσαι ανοιχτομάτης .Να μην παραμυθιαζεσαι. Να μην παριστάνεις με ένα χαζοβιόλικο χαμόγελο στα χείλη πως δεν καταλαβαίνεις .