Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γαλλίδας σταρ Ζιλιέτ Μπινός και ο σπουδαίος ηθοποιός που την παρότρυνε να το κάνει

H 61χρονη Γαλλίδα σταρ του κινηματογράφου Ζιλιέτ Μπινός που έχει τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου στην απονομή του 1997 για τον «Άγγλο Ασθενή» του Άντονι Μινγκέλα πέρασε και στην σκηνοθεσία με το φιλμ με τίτλο «In-I In Motion», μία δουλειά που παρουσίασε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία τον περασμένο Σεπτέμβριο (στις 20/9).

Μάλιστα όπως διαβάσαμε, όπως η ίδια είχε πει τότε με αφορμή την προβολή της ταινίας της στο SSIFF στο San Sebastián, ο καλλιτέχνης που την επηρέασε με την γνώμη του και της έδωσε ώθηση να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, ήταν ο σπουδαίος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν περίπου τρεις μήνες στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια. «Ήμασταν στη Νέα Υόρκη, στο τέλος ενός σώου και φορούσα ακόμα το κοστούμι της σκηνής όταν ο Robert Redford με επισκέφθηκε στο καμαρίνι και μου είπε: ‘Πρέπει να κάνεις μία ταινία με αυτό το υλικό. Οφείλεις να το κάνεις’, το οποίο μου το επανέλαβε αρκετές φορές και με αρκετό πάθος. Ομολογώ πως είχα μείνει έκπληκτη και εμβρόντητη καθώς στεκόμουν μπροστά σε αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη και μου έλεγε αυτά τα ωραία λόγια. Θυμάμαι πως απλά του απήντησα: ‘Ναι ασφαλώς, θα το κάνω'», θυμήθηκε η Ζιλιέτ Μπινός.

Η ταλαντούχα Ζιλιέτ Μπινός αναφέρθηκε σε αυτή την συνάντηση και στιχομυθία της με τον Ρέντφορντ και στο Red Sea Film Festival -Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας στην Jeddah – Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (το Φεστιβάλ είναι σε εξέλιξη από τις 4 έως τις 13/12/2025) όπου έλαβε τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας της την περασμένη Πέμπτη ενώ ακόμα επισκέφθηκε και το 7ο Hainan Island International Film Festival στην Sanya στην Κίνα (3-9/12) όπου παρέδωσε και ένα master class. Όσον αφορά στην ταινία της «IN-I IN MOTION», έχει χαρακτηριστεί μία δουλειά ιδιαίτερα αξιόλογη & επιδραστική. Η ταινία είναι ένα σπάνιο ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά καταγράφει το χρονικό της σκηνικής συνεργασίας της Μπινός το 2008 με τον 51χρονο Βρετανό χορευτή & χορογράφο Akram Khan με καταγωγή από το Μπαγκλαντές & πως αυτή επιτεύχθηκε.

Η Binoche εκμυστηρεύθηκε πως ήταν ένα δύσκολο συνταίριασμα καθώς η ίδια είναι ηθοποιός και δεν είχε ποτέ της θεωρήσει τον εαυτό της χορεύτρια ενώ ο Khan προερχόταν από έναν άλλο, διαφορετικό καλλιτεχνικό χώρο. Οι δυο τους δούλεψαν με την acting coach Susan Batson & την χορεύτρια Su-Man Hsu, και για τις ανάγκες της ταινίας, η Binoche ξαναείδε το σώου και αξιοποίησε και αδημοσίευτο υλικό που υπήρχε.

"Ο Ρέντφορντ μου έδωσε πραγματικά την ώθηση που χρειαζόμουν ώστε πράγματι να ασχοληθώ και να κάνω αυτή την ταινία", είπε ακόμα η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία έχει πολλά νέα κινηματογραφικά σχέδια με τα οποία ασχολείται όπως την ταινία «Μerci Charlotte» για την οποία & μίλησε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας. Η ταινία έχει να κάνει με μία γυναίκα και ένα παιδί 10 χρονών από την Τουρκία, το οποίο υιοθετεί και παρουσιάζει τη σχέση δύο διαφορετικών κόσμων. Ακόμα η Μπινός δουλεύει πάνω σε μία ακόμα ταινία, με τίτλο «Queen at sea» που έχει να κάνει με το θλιβερό θέμα της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ