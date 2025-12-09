Το φιλμ τρόμου "Keeper" από την Πέμπτη 11/12 στις Ελληνικές αίθουσες

Μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν τον άνδρα; Μπορώ να εμπιστευτώ αυτήν την γυναίκα;

Αυτό το ερώτημα τίθεται από το σενάριο της νέας ταινίας τρόμου με τίτλο "Keeper" σε σκηνοθεσία του 51χρονου Αμερικανού δημιουργού Osgood Perkins που είναι γιος του αξέχαστου, παλιού Χολιγουνταινού σταρ Άντονι Πέρκινς.

Το "Keeper" που έχει διάρκεια 99 λεπτά, προβάλλεται ήδη από τις 14 Νοεμβρίου 2025 στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την εταιρεία Neon, και οι έως τώρα εισπράξεις κυμαίνονται στα 5 εκατ. δολάρια.

Ο Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs, The Monkey) επιστρέφει με ένα νέο είδος τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν ένα μυστηριώδες κέικ και η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Η Λιζ αρχίζει να βλέπει οράματα γυναικών που ουρλιάζουν, παράξενα πλάσματα και φαντάσματα που στοιχειώνουν το σπίτι και το δάσος γύρω της. Όταν ο Μάλκολμ αποκαλύπτει το μακάβριο μυστικό της οικογένειάς του, η Λιζ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπερφυσική κληρονομιά τρόμου. Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς η εκδίκηση και η παράνοια ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στη ζωή του ζευγαριού.

Σύνοψη

Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι για την επέτειό τους, όταν αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς μαζί τους βρίσκονται και κάποιες αόρατες σκοτεινές παρουσίες.

Καταλληλότητα: Κ18.

Διάρκεια: 99 λεπτά.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/12/2025.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Christin Park, Claire Friesen, Tess Degenstein.

Σενάριο: Nick Lepard.

Το φιλμ απ' όσο είδαμε, από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 θα προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Διανομή από την εταιρεία Tanweer.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ