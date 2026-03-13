Στις 30 Απριλίου στις αίθουσες "Ο Διάβολος Φοράει Prada 2"

Λίγο μετά το Πάσχα θα καταφθάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το ήδη πολυαναμενόμενο σίκουελ, "Ο Διάβολος Φοράει Prada 2".

Πιο συγκεκριμένα το πολυαναμενόμενο sequel του εμβληματικού παγκόσμιου φαινομένου έρχεται στις 30 Απριλίου 2026 στους κινηματογράφους & της χώρα μας σε διανομή της Feelgood.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνείας, Meryl Streep, η τιμημένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Η ταινία επανασυνδέει το αρχικό κύριο καστ με τον σκηνοθέτη David Frankel και τη σεναριογράφο Aline Brosh McKenna, με την προσθήκη των Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak και Conrad Ricamora.

Η Tracie Thoms και ο Tibor Feldman αναλαμβάνουν ξανά τους ρόλους τους ως «Lily» και «Irv» από την πρώτη ταινία.

Η νέα ταινία που αναμένεται να κάνει μεγάλη επιτυχία, θα έρθει για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ