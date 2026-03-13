Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου "Τεχνητή Νοημοσύνη, Άνθρωπος, Φύση, Μηχανές" του Αντώνη Μαυρόπουλου

Το βιβλιοπωλείο Discover και οι Εκδόσεις Τόπος προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αντώνη Μαυρόπουλου με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη, Άνθρωπος, Φύση, Μηχανές" που θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 & ώρα 19:30 στον χώρο του βιβλιοπωλείου Discover (πεζόδρομος Βούρβαχη 3, κάτω από την Κορίνθου, πλησίον πλ. Γεωργίου, Πάτρα, Τ.2610624916).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

-Νικόλαος Σάμαρης, Καθηγητής Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, (Συνταξιούχος).

-Ανδρέας Οικονόμου, Εκπαιδευτικός, (Συνταξιούχος)

και ο συγγραφέας του βιβλίου, Αντώνης Μαυρόπουλος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Oι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.) πλημμυρίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Είναι άμεση ανάγκη να απομαγεύσουμε και να κατανοήσουμε την Τ.Ν. ως οργανικό στοιχείο της σημερινής τεχνολογίας.

Πώς σχετίζεται η ανθρώπινη νοημοσύνη με την τεχνητή και ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας;

Τι ποιοτικά νέο φέρνει η Τ.Ν. στην οικονομία και στην τεχνολογία; Είναι άραγε το φάρμακο για τις ασθένειες του καπιταλισμού;

Πώς αλλάζει η Τ.Ν. τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης; Μπορεί άραγε να σώσει τον κόσμο από την ορατή περιβαλλοντική κατάρρευση;

Πώς η Τ.Ν. τροποποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο; Πώς διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ ανθρώπου και μηχανών στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης; Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η μεγάλη εικόνα για το πώς η Τ.Ν., ως τομή και ως συνέχεια, αλλάζει τον κόσμο μας, στο ιστορικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής κρίσης που απειλεί τα θεμέλια της ζωής όπως την ξέρουμε.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι χημικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και εργάζεται ως σύμβουλος κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ και συμμετέχει στη διεθνή συμβουλευτική επιτροπή για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ [United Nations Environmental Program - UNEP IETC]. Διετέλεσε πρόεδρος καθώς και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων (ISWA).

Έχει εργαστεί σε τριάντα πέντε χώρες και έχει επισκεφθεί πάνω από εβδομήντα. Δίνει τακτικά διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής ή συνεργάτης πανεπιστημίων για θέματα κυκλικής οικονομίας, κλιματικής αλλαγής καθώς και για την εξέλιξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Έχει συγγράψει, σε συνεργασία με τον Νορβηγό Άντερς Βόγκε Νίλσεν, το Industry 4.0 and Circular Econo-my: Towards a Wasteless Future or a Wasteful Planet? (Wiley, 2020) και έχει συνεισφέρει σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Δουλειές του μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο https://wastelessfuture.com.