ΜΕΤ: Εγκαίνια Περιοδικής Έκθεσης "Πλαστικά στη θάλασσα; Η λύση στη Γη!

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18.30, στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας οργανώνεται η εκδήλωση «Σώζουμε τη θάλασσα από τα πλαστικά» για τα εγκαίνια της Περιοδικής Έκθεσης με τίτλο «Πλαστικά στη θάλασσα; Η λύση στη ΓΗ!».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Νερού και της Παγκόμιας Ημέρας Γαλλοφωνίας.



Στην εκδήλωση θα μιλήσει για τη Γαλλοφωνία η κα Γεωργία Πετροπούλου-Conan, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας στην Πάτρα. Για το θέμα της έκθεσης θα παρουσιαστεί μέσα από τις ομιλίες μελών του Πανεπιστημίου Πατρών: "Πλαστικά στα ελληνικά πελάγη", Γιώργος Παπαθεοδώρου, καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, «Ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά» Χρυσή Καραπαναγιώτη, καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, «Μικροπλαστικά: ένας αόρατος κίνδυνος στα θαλάσσια οικοσυστήματα», Ανδρέας Τζαχρήστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Εντεταλμένος Διδάσκοντας, Tμήμα Χημείας και «Κρυφές πηγές μικροπλαστικών: η περίπτωση των βαφών και των υφασμάτων»,

Χρυσαφένια Μπατσαούρα, Υποψήφια Διδάκτορας,Τμήμα Χημείας.



Μαθητές από σχολεία του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το ΜΕΤ «Νερό, πηγή ζωής, υπευθυνότητας και δράσης» θα παρουσιάσουν τραγούδια και δρώμενα δηλώνοντας τη σημασία του Νερού και των θαλασσών για τη ζωή, την υγεία και την υγεία του Πλανήτη. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν τα Δημοτικά σχολεία: 6ο, 32o και Ακταίου. Η εκδήλωση θα τελειώσει με το διαδραστικό παιχνίδι «Κολύμπι στα βαθιά» από τη Χριστίνα Μάλαμα, Γεωλόγο, MSc Ωκεανογραφίας, Επιστημονική Συνεργάτη Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας,Τμήμα Γεωλογίας



H Περιοδική Έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα. Ξεκίνησε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαϊου 2026.



Ο ωκεανός καλύπτει τα 3/4 του πλανήτη μας και φιλοξένησε τις πρώτες μορφές ζωής στη Γη. Αυτή η σχετική απεραντοσύνη μας έκανε για πολύ καιρό να πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να πετάμε και να παίρνουμε τα πάντα από αυτόν, χωρίς πραγματικές επιπτώσεις. Σήμερα είναι επείγον να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε τους πόρους μας και να εκμεταλλευτούμε τη θάλασσα με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.



Μέσα από 11 πόστερ παρουσιάζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα πλαστικά που συσσωρεύονται στη θάλασσα και προτείνονται λύσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευσή της με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Η έκθεση συμπληρώνεται με εποπτικό υλικό από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.



Εκπαιδευτικές Δράσεις έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται από το Μουσείο, με ραντεβού, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.



Η έκθεση αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Tara Ocean Foundation



Υπεύθυνη για την υλοποίηση στην Πάτρα: Γεωργία Πετροπούλου-Conan, Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας στην Πάτρα



Υπεύθυνη για την οργάνωση στην Πάτρα: Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ



Για περισσότερες Πληροφορίες: Πλαστικά στη θάλασσα; Οι λύσεις στη Γη!



Πλαστικά στη θάλασσα; Η λύση στη ΓΗ!