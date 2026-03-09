Πάτρα: Ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) που ιδρύθηκε το 2023, πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας και μέλους του ΣΟΚΠΠ κ. Αγγελικής Ράλλη, με θέμα «Η ελληνική γλώσσα στον τόπο και τον χρόνο».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18/3/2026, και ώρα 6:30 μμ., στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (οδός Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος)

Την πρόσκληση της εκδήλωσης έστειλε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΚΠΠ, Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρος Α. Κουμπιάς.

*Η Αγγελική Ράλλη (https://www.angelaralli.gr) έχει γεννηθεί στη Μυτιλήνη. Είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του προγράμματος Αρχιμήδης του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Το 2013 εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (Academia Europaea) και από το 2025 είναι Πρόεδρος της Eπιτροπής Γλωσσολογίας (Linguistics Committee) της συγκεκριμένης Ακαδημίας.

Έχει κάνει ειδικευμένες σπουδές γλωσσολογίας στο University of Montreal και σπουδές ιταλικής και γαλλικής φιλολογίας στα πανεπιστήμια της Perugia και Grenoble, αντίστοιχα. Oμιλεί άριστα τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά), ενώ διαθέτει επαρκή γνώση για έρευνα άλλων τριών (Τουρκικά, Γερμανικά, Ισπανικά). Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών μεγάλων περιοδικών γλωσσολογίας και γλωσσολογικών συνεδρίων, έχει προσκληθεί για ομιλίες, έρευνα και παρουσίαση της δουλειάς της σε διεθνή συνέδρια και υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια πολλών πανεπιστημίων σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Της έχουν απονεμηθεί βραβεία και υποτροφίες από διάφορα ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων, από το Πανεπιστήμιο Princeton (2012) και από τη Βασιλική Ακαδημία του Βελγίου (2009, 2014), και στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται, μετά από αξιολόγηση, πάνω από 220 πολυσέλιδες δημοσιεύσεις, βιβλία και άρθρα, στα περισσότερα εκ των οποίων είναι μόνη συγγραφέας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη μορφολογική ποικιλία στις νεοελληνικές διαλέκτους, την επαφή της Ελληνικής με άλλες γλώσσες και την καταγραφή και διάσωση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς.

Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και διεθνή, συμμετείχε/συμμετέχει σε ερευνητικά έργα ξένων επιστημονικών φορέων, και έχει οργανώσει ερευνητικές αποστολές εντοπισμού, συλλογής και καταγραφής ελληνογενούς γλωσσικού υλικού σε Μικρά Ασία και Κάτω Ιταλία.