Πάτρα: Η παράσταση "(Α)γνώστου Πατρός" στο θέατρο Επίκεντρο+

Στις 23 Μαρτίου 2026 στις 20.30 - Κείμενο - σκηνοθεσία: Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη
Η παράσταση με τίτλο "(Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ" σε κείμενο, σκηνοθεσία από τη Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη, θα παιχθεί στο θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα (οδός Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου).
Μια νεαρή γυναίκα φέρνει στον κόσμο, παράνομα το παιδί ενός μεγάλου συνθέτη, σε μια δύσκολη εποχή...
Η ιστορία της διχάζει, όχι μόνο τις οικογένειες τους, μα και σχεδόν ολόκληρη την χώρα. Ο έρωτας, η αδικία, η απόκρυψη της αλήθειες, το ίδρυμα που δόθηκε ο γιος της, η υιοθεσία, η θλίψη, η απαξίωση, ο αγώνας, η αποκάλυψη, η σχέση πατέρα-γιου, η δικαίωση. Όλα καταγεγραμμένα στη συνέντευξη της, σε γνωστό δημοσιογράφο της εποχής. Όλα σε μια κασέτα, που ξετυλίγει την ιστορία, με σημαντικές λεπτομέρειες. Η αυθεντική κασέτα, για πολλά χρόνια υπήρξε, επιμελώς εξαφανισμένη... Από φόβο ή για την αποφυγή σκανδάλου...
Αυτήν την κρυφή κασέτα " θα ακούσει και θα δει " το κοινό. Μια αλήθεια που έπρεπε να ακουστεί, με μάρτυρες τους θεατές.
Βασισμένη στο βιβλίο (Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη, η παράσταση, ξετυλίγει την ιστορία, από άλλη πλευρά. Την συνέντευξη της ηρωίδας, που ενσαρκώνει και σκηνοθετεί η συγγραφέας του βιβλίου, "διακόπτει" συχνά ο Νίκος Θεοδωράκης, που τραγουδά ζωντανά στην παράσταση...
Στο ρόλο του δημοσιογράφους ο ανερχόμενος ηθοποιός Ιωάννης Τσίλης.
Για μία μοναδική παράσταση στην Πάτρα, στις 23 Μαρτίου στις 20.30.
Στοιχεία παράστασης:
Κείμενο - σκηνοθεσία: Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη
Πρωταγωνιστούν οι: Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη, Ιωάννης Τσίλης.
Τραγούδι: Νίκος Θεοδωράκης
Σύνθεση, στίχοι, ερμηνεία τραγουδιού έναρξης: Ανδρέας Αποστόλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννης Τσίλης
Φωτογραφίες/φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Διάρκεια παράστασης : 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ και 13 ευρώ (μειωμένο για ειδικές ομάδες)
Προπώληση μέσω ticketservices. gr: 13 ευρώ.
Ηλεκτρονική προπώληση:
https://www.ticketservices.gr/event/epikentro-agnostou-patros/?lang=el
