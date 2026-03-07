Θέατρο Αct: "Μαρίκα Κοτοπούλη -Το Αγρίμι" με την Δήμητρα Παπαδήμα

Το Αγρίμι, η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη ιέρεια του θεάτρου, η παθιασμένη, η ασυμβίβαστη, η ελεύθερη γυναίκα, το γεννημένο «αγοροκόριτσο» έρχεται μόνο για δύο παραστάσεις στη σκηνή του θεάτρου Act, το Σάββατο 14/3 και την Κυριακή 15/3 για να πει όσα έχει να πει, έξω από τα δόντια.

Πιστός της συνεργάτης ο Μητσάκος, (Δημήτρης Μυράτ) που δεν την αφήνει από το μάτι του παρά τα δώδεκα, μόλις, χρόνια του. Η Μαρίκα μένει…. γυμνή μπροστά στον ταραχώδη, αταίριαστο, ερωτά της για τον αριστοκράτη Ίωνα Δραγούμη. Εξαρτημένη για χρόνια από εκείνον και τη μορφίνη, αφήνεται σε μια παραζάλη από όργια και ουσίες, για να σωθεί από μια κοινωνία που την αμφισβητεί, αλλά κυρίως για να δραπετεύσει από τον εαυτό της.

Το καλοκαίρι του 1920, σε ηλικία 33 χρόνων περιμένει για είκοσι τρεις μέρες στο καμαρίνι της τον Δραγούμη. Όταν αυτός δεν έρχεται τον ψάχνει στο κοινό, κρατάει κενή τη θέση του στο κέντρο της πλατείας αλλά και τη διπλανή για το καπέλο του. Η άδεια θέση, για είκοσι τρεις ολόκληρες μέρες την φτάνει στο σημείο να ξεπερνάει ακόμα περισσότερο τα όρια της. Παίζει τους ρόλους της με απίστευτη δύναμη, σαν θηρίο στο κλουβί που σπάει τις σιδεριές του κατεστημένου και ελευθερώνεται. Βρίζει, καταριέται, αυτοσαρκάζεται… Ώσπου, κατά τη διάρκεια της παράστασης μαθαίνει για το θάνατο του αγαπημένου της Ίωνα Δραγούμη. 23 μέρες της το κρατούσαν κρυφό. Γαντζωμένη στο σανίδι του θεάτρου ουρλιάζει «Μήτσο την αλήθεια, όταν παίζω την Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό…;» Αυτή είναι η θεατρίνα. Θέατρο ίσον ζωή. Ζωή ίσον θέατρο.

Της απομένει ακόμα μια «παράσταση», αυτή που θα μοιραστεί με τον Γιώργο Χέλμη, τον Επίσημο Εραστή όλων αυτών των χρόνων. Και όταν διακρίνει ανάμεσα στους θεατές την Πηνελόπη Δέλτα, την «αντίζηλη» αρπάζει την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως ανέκαθεν το λαχταρούσε η ψυχή της.

Το Αγρίμι, η Μαρίκα Κοτοπούλη κλείνει το μάτι στα προσχήματα, ανοίγοντας μας τα μάτια!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Παπαδήμα – Γιάννης Μποσταντζόγλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Οικονόμου

Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος

Μουσική Επένδυση: Χρήστος Στεργίου

Ερμηνεία: Δήμητρα Παπαδήμα

Μαζί της ο Γιάννης Μποσταντζόγλου

Βοηθός Παραγωγής: Μαρία Παπαδήμα

INFO

Σάββατο 14/3 & Κυριακή 15/3: 21:15

Γενική είσοδος 15 ευρώ

Συνταξιούχοι - φοιτητές - άνεργοι 12 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

2610272037 & 6936122263

Προπώληση: more.com

https://www.more.com/gr-el/tic kets/theater/marika-kotopouli- to-agrimi/