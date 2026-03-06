Πάτρα: Στο θέατρο Πάνθεον η παράσταση "Μαύρη Γαλότσα"

Η θεατρική παράσταση "Μαύρη Γαλότσα", μία κωμωδία σχέσεων γεμάτη γέλιο και συγκίνηση για όλη την οικογένεια, θα παιχθεί αυτή τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στις 9 το βράδυ στη σκηνή του θέατρου Πάνθεον στην Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη στην Πάτρα.

Το κείμενο & η σκηνοθεσία είναι της Βάσιας Αργέντη.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Ελένη Καστάνη, ο Μέμος Μπεγνής και η Αντιγόνη Νάκα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένα ζευγάρι καθημερινό. Ένα ζευγάρι που ακροβατεί μεταξύ απόλυτης αγάπης και έρωτα από τη μία και αντικειμενικών προβλημάτων από την άλλη. Εφτά χρόνια αναμονής για την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Εφτά χρόνια «θα» και «θα».. Πώς είναι όταν εστιάζει κανείς μόνο στα δικά του προβλήματα; Σε ένα σπίτι δεν βρίσκονται δύο κόσμοι μονάχα. Κάθε άνθρωπος σέρνει και την οικογένεια του μες στη σχέση του, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Ζήλιες, ασυνεννοησίες και ό,τι άλλο έχει «κληρονομήσει» ο Λευτέρης από την οικογένεια του το φέρνει στη σχέση του με την Αλκυόνη. Με κορυφαία κυριολεκτική προσθήκη στη σχέση τους, που παίρνει σάρκα και οστά…. Τη μαμά του! Μία πεθερά που φαινομενικά έρχεται απρόσκλητη για δικούς της λόγους στο σπίτι του γιου της…αλλά είναι αυτή η αλήθεια;;;;!!!!

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη

Σκηνογράφος: Αθανασία Σμαραγδή

Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης.



Σύνθεση τραγουδιού παράστασης: Ανδρέας Καρανίκας

Ερμηνεία τραγουδιού παράστασης: Ελένη Καρακάση.

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Απέργη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων-προβολή: Μαίρη & Γωγώ Αυγερινοπούλου

Υπεύθυνος περιοδείας: Νίκος Χρηστίδης

Παραγωγή: ArtInArt.

Εισιτήρια προπωλούνται στο more.com

καθώς και στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον (2610 325 778).