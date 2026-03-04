Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 5 έως και 11/3/2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα την εβδομάδα από την Πέμπτη 5/3 έως την Τετάρτη 11/3/2026.

Αναλυτικά τις μέρες ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ στις 19:00 και

ΔΕΥΤΕΡΑ στις 21:30,

ΤΡΙΤΗ στις 19:00 και την

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 και 21:30

θα παίζεται η Ισπανική ταινία «Όλες οι Κυριακές -Los Domingos» σε σενάριο & σκηνοθεσία: Αλάουντα Ρουίθ ντε Αθούα.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Πατρίσια Λόπες Αρναΐθ, Μιγκέλ Γκαρσές, Χουάν Μινουχίν, Μέιμπελ Ριβέρα, Ναγκόρε Αραμπούρου, Μπλάνκα Σορόα.

Όταν η 17χρονη Αϊνάρα ανακοινώνει ότι θέλει να γίνει μοναχή, η μεσοαστική οικογένειά της έρχεται αντιμέτωπη με μια βαθιά αναστάτωση. Πρόκειται για μια γνήσια επιθυμία ή έχει επηρεαστεί από το θρησκευτικό προσωπικό του σχολείου της; Ή μήπως αυτή η απόφαση που αλλάζει τη ζωή της οφείλεται στην αδιαφορία του πατέρα της και στην απουσία της μητέρας της;

Καθώς οι φίλοι της αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις χαρές και τις αναταράξεις της εφηβείας -τον έρωτα, τις εξόδους, τις νέες ελευθερίες- η Αϊνάρα νιώθει ολοένα και πιο διχασμένη ανάμεσα στο να ακολουθήσει έναν συμβατικό δρόμο ή να αγκαλιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο βάθος της ψυχής της, νιώθει μια απρόσμενη έλξη προς τον στοχαστικό, μοναχικό βίο του μοναστηριού.

Μια ιστορία για την οικογένεια και τα ρήγματά της – τις χαραμάδες από τις οποίες ξεπροβάλλουν η μισαλλοδοξία, ο εγωισμός και η έλλειψη σεβασμού απέναντι στις αποφάσεις των άλλων, όσο παράξενες κι αν φαίνονται. Ένα χρονικό μιας οικογενειακής κρίσης, όπου ανιψιά και θεία αναδεικνύονται ταυτόχρονα σε πρωταγωνίστριες και ανταγωνίστριες σε μια πλοκή στην οποία κανείς δεν είναι τελικά τόσο άγιος όσο δείχνει.

Το “διαβολικά ευφυές σενάριο” της ταινίας χτυπάει ακριβώς εκεί που πονάει, θέτοντας ερωτήματα και προκαλώντας πολλές αμφιβολίες στο μυαλό του θεατή. Αποδομεί τις συμβατικές οικογενειακές σχέσεις, χρησιμοποιώντας τες ως αντικατοπτρισμό της ίδιας της κοινωνίας και των διαφορετικών πραγματικοτήτων και οπτικών της. Η Αλάουντα Ρουίθ ντε Αθούα δίνει χώρο σε όλα τα μέλη της οικογενείας, τα φέρνει σε διάλογο και αντιπαράθεση, εκθέτοντας τις συναισθηματικές και ιδεολογικές τους δυνάμεις και αδυναμίες, καταφέρνοντας να μας κάνει να νιώσουμε ενσυναίσθηση γι’ αυτά.

To φιλμ "Όλες οι Κυριακές" προκαλεί συζήτηση, με τους χαρακτήρες της ταινίας να κάνουν εσωτερική ανασκόπηση και να ωθούν και τον θεατή να κάνει το ίδιο.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Σαν Σεμπαστιάν, 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία Γκόγια και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ισπανία. Τρία χρόνια μετά το «Lullaby», η Αλάουντα Ρουΐθ ντε Αθούα επιβεβαιώνει ότι αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ώριμες φωνές του σύγχρονου ισπανικού κινηματογράφου, ανέφερε το flix.gr.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Διανομή: Weird Wave.

Η ταινία «Όλες οι Κυριακές» βγήκε στις Αθηναικές αίθουσες την Πέμπτη 26/2/2026 και έκοψε στο ξεκίνημα της περίπου 3.000 εισιτήρια.

*Στο μεταξύ στο σινέ Πάνθεον ξεκίνησε την Τετάρτη 4/3 και συνεχίζεται έως την Κυριακή 8/3 με ώρα έναρξης 21:30 το URBAN FILM LUX FESTIVAL, στο πλαίσιο του οποίου προβάλλονται οι πέντε (5) υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026, με ελεύθερη είσοδο για το σινεφίλ κοινό.

Την Τετάρτη 4/3 έχει προγραμματιστεί η προβολή του φιλμ "Christy" σε σκηνοθεσία Brendan Canty, μία συμπαραγωγή Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου 2025 με διάρκεια 94 λεπτά. Ένα κοινωνικοδραματικό φιλμ που είχε κάνει την πρεμιέρα του στο 75ο Berlin International Film Festival στις 14-2-2025 στο τμήμα Generation 14plus.

Ακολουθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 5/3 το Γαλλικής παραγωγής 2025 φιλμ "Love Me Tender" με διάρκεια 134 λεπτά.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Anna Cazenave Cambet είχε κάνει την πρεμιέρα της στο τμήμα Un Certain Regard - Ένα Κάποιο Βλέμμα του 78ου Cannes Film Festival στις 20-5-2025, και προτάθηκε για το βραβείο Queer Palm.

Την Παρασκευή 6/3 θα προβληθεί η ταινία "It Was Just an Accident - Ένα Απλό Ατύχημα" του Τζαφάρ Παναχί, μία συμπαραγωγή Ιράν, Γαλλίας και Λουξεμβούργου 2025 με διάρκεια 105 λεπτά.

Το φιλμ κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα στο περσινό Διεθνές Φεστιβάλ Καννών και είναι υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Πρωταγωνιστούν οι: Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι.

Το Σάββατο 7/3 στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ URBANFILM LUX 2026, θα προβληθεί η ταινία "Deaf (Sorda)" από την Ισπανία παραγωγής 2025 με διάρκεια 99 λεπτά.

Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Héctor. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Ángela να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν.



Σκηνοθεσία: Eva Libertad. Πρωταγωνιστούν οι: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta.

Η συγκεκριμένη ταινία έχει κερδίσει δύο βραβεία στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, έξι βραβεία στο 28ο Φεστιβάλ Μάλαγα & είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέλος την Κυριακή 8/3 στις 21.30 θα προβληθεί η ταινία "Sentimental Value-Συναισθηματική αξία", συμπαραγωγή Νορβηγίας, Γαλλία, Δανίας, Γερμανίας και Σουηδίας 2025 με διάρκεια 135 λεπτά.

Η ταινία "Συναισθηματική αξία" σε σκηνοθεσία του Γιακίμ Τρίερ (σενάριο του Τρίερ και του Έσκιλ Βογκτ) είναι υποψήφια για 9 Όσκαρ μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, καλύτερη διεθνή ταινία για λογαριασμό της Νορβηγίας, πρωτότυπο σενάριο, β' ανδρικό ρόλο-Στέλαν Σκάρσγκαρντ, και α' γυναικείο-Ρενάτε Ράινσβε.

*Να προσθέσουμε πως η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει στο σινέ Πάνθεον την Δευτέρα 9/3 στις 19.00 και την Τρίτη 10/3 στις 21.30 την ταινία "Yunan" Γερμανικής παραγωγής 2025, σε σκηνοθεσία Ameer Fakher Eldin. Παίζουν οι Ζορζ Καμπάζ, Χάνα Σιγκούλα και Αλί Σουλιμάν.