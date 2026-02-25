Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 26/2 έως 4/3/2026

Έξι οι νέες ταινίες της καινούριας εβδομάδας ανάμεσα τους το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίλει, το φιλμ τρόμου "Scream 7" & το ελληνικό φιλμ "Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 26/2 έως και την Τετάρτη 4/3/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 7 στις 17.10 το σαββατοκύριακο, και στις 19.40 και στις 22.10 καθημερινά "Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ" Η Δάφνη, μια αθλήτρια του Τζούντο από την Ικαρία, είναι έτοιμη να απλώσειτα φτερά της και να ακολουθήσει τον Δάσκαλο Γιούρι στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Γιούρι, που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο του Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει ψάχνοντας μια καινούργια αρχή, ενώ η Δάφνη μεταβαίνει από την ξεγνοιασιά της εφηβείας στον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου ("Tungsten", "Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για κάτι Πολύ Σοβαρό") που κέρδισε πέντε (5) βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μορτ Κλωναράκη, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Αντώνης Κοτζιάς, Βαγγέλης Μουρίκης, Τάσος Νούσιας, και η Αιγιώτισσα Μαρία Καλλιμάνη.

Αίθουσα 5 στις 20.10 και στις 22.40 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 21.20 καθημερινά "Scream 7" Ένας νέος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει χτίσει τη νέα της ζωή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιο σκοτεινούς της φόβους, όταν συνειδητοποιεί πως η κόρη της είναι ο επόμενος στόχος. To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Νέβι Κάμπελ στον εμβληματικό ρόλο της Σίντεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Εδώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον υπογράφει & το σενάριο μαζί με τον Γκάι Μπιούσικ βασισμένοι σε μία ιστορία του James Vanderbilt & του Μπιούσικ. Είναι το 7ο Scream του διάσημου κινηματογραφικού franchise και σίκουελ στο "Scream VI" του 2023 που είχαν σκηνοθετήσει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett και είχε κάνει 169,1 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις. Παίζουν οι: Neve Campbell, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Courteney Cox και οι Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons και Joel McHale. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Bγαίνει στη χώρα μας μαζί με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες.

Αίθουσα 2 στις 20.20 και στις 22.50 καθημερινά "Παίζει Ακόμα; - Is This Thing On?" Καθώς ο γάμος τους διαλύεται, ο Άλεξ αντιμετωπίζει τη μέση ηλικία και το διαζύγιο, αναζητώντας νέο σκοπό στη σκηνή της κωμωδίας της Νέας Υόρκης. Εν τω μεταξύ, η σύζυγός του, Τες, αντιμετωπίζει θυσίες που κάνουν για την οικογένειά τους, αναγκάζοντάς τους να διαχειριστούν την κοινή ανατροφή των παιδιών και τις ταυτότητές τους. Ο 55χρονος Γουίλ Αρνέτ-Will Arnett της σειράς "Arrested Development" και η 59χρονη Λόρα Ντερν (Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου το 2019 για την "Ιστορία γάμου") συμπρωταγωνιστούν σε αυτή την Αμερικανικής παραγωγής κομεντί, που έχει σκηνοθετήσει ο 51χρονος σταρ Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τους Will Arnett και Mark Chappell. Ο Κούπερ παίζει επίσης στην ταινία. Ακόμη συμμετέχουν Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole και Ciarán Hinds. Διάρκεια: 121 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στο box office είναι 12 εκατ. δολάρια. Ήταν η ταινία λήξης στο περασμένο New York Film Festival στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Αίθουσα 1 στις 19.20 καθημερινά "EPiC: Elvis Presley in Concert" Ένα ντοκιμαντέρ για τον Βασιλιά του rock n' roll, Έλβις Πρίσλει (1935-1977) με σπάνιο υλικό από ηχογραφήσεις, πρόβες και τα σόου του στο Λας Βέγκας, σε σκηνοθεσία του Μπαζ Λούρμαν, τέσσερα (4) χρόνια μετά την βιογραφική ταινία "Elvis" που σκηνοθέτησε ο Λούρμαν με πρωταγωνιστή τον Όστιν Μπάτλερ, ο οποίος είχε προταθεί για το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Το υλικό για τον Έλβις Πρίσλει βρέθηκε μέσα σε κούτες στις αποθήκες του στούντιο της Γουόρνερ Μπρος. Διάρκεια: 90 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 21.30 καθημερινά "Το Μεγαλείο-La Grazia" Η ιστορία του Προέδρου της Ιταλίας, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες της θητείας του, καλείται να αποφασίσει για τρία κρίσιμα ζητήματα: την υπογραφή ενός νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας και δύο αιτήματα προεδρικής χάρης, που αφορούν εγκλήματα τα οποία έγιναν μέσα σε συνθήκες ανθρώπινης απόγνωσης. "Το Μεγαλείο" είναι η νέα ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη, Πάολο Σορεντίνο (βραβείο Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας για το φιλμ "Η Τέλεια Ομορφιά") με τον αγαπημένο του πρωταγωνιστή, Τόνι Σερβίλο, ο οποίος κέρδισε στο περασμένο Φεστιβάλ Βενετίας το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας. Διάρκεια: 133 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21.

Αίθουσα 2 στις 16.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος- Charlie the Wonderdog" O Ντάνι, ένα νεαρό και ντροπαλό αγόρι, φαντάζεται έναν ονειρικό κόσμο στον οποίο αυτός και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Τσάρλι, πρωταγωνιστούν στις δικές τους περιπέτειες υπερηρώων. Όταν εξωγήινοι απαγάγουν μυστηριωδώς τον Τσάρλι, αυτός επιστρέφει με πραγματικές υπερδυνάμεις! Έχει γίνει ο Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος, ο πιο σπουδαίος και αγαπητός υπερήρωας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος! Μια αστεία όσο και συγκινητική ιστορία για τη φιλία και την αφοσίωση, ιδανική για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία: Σέι Γουέιτζμαν. Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή Διάρκεια: 91 λεπτά. Πρόκειται για Καναδέζικη ανιμέισον παραγωγή 2025. Διανομή από την The Film Group. Στην μεταγλωττισμένη κόπια της ταινίας στα ελληνικά ακούγονται οι ηθοποιοί: Ραφαήλ Αριστοτέλους, Χρήστος Λαγκούσης, Δημήτρης Κανέλλος, Μυρτώ Ναούμ, Θανάσης Χαλκιάς, Μαριλένα Λιακοπούλου.

Aίθουσα 6 στις 16.40 το σαββατοκύριακο, και στις 19.30 και 22.20, Αίθουσα 3 στις 21.00 καθημερινά "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας 115.513 εισιτήρια πανελλαδικά σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν αγγίξει μέχρι στιγμής τα 157 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 22.30 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Συνεχίζεται η προβολή του εξαιρετικού δραματικού φιλμ εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο που έχει συγκινήσει το σινεφίλ κοινό. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Επίσης το "Άμνετ" κέρδισε το βραβείο Bafta καλύτερης βρετανικής ταινίας και η Τζέσι Μπάκλει το Bafta καλύτερου α' γυναικείου ρόλου. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 87,1 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έχει κόψει 136.654 εισιτήρια έως & την Κ. Δευτέρα 23/2/2026. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 17.30 το σαββατοκύριακο, και στις 20.00 καθημερινά "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει κόψει μέχρι και τις 23/2/2026, 111.166 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 3 στις 18.20 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος, κ.α. Το φιλμ που αγαπήθηκε από το κοινό, έχει φτάσει έως & τις 23 Φεβρουαρίου 2026, τα 792.123 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 16.50 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που ξεπέρασε το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 850 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας η «Zωούπουλη 2» σε 13 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 290.930 εισιτήρια πανελλαδικά. Το φιλμ αξίζει να αναφέρουμε πως κέρδισε το βραβείο Βafta καλύτερης ταινίας ανιμέισον ενώ έχει προταθεί & για το βραβείο Όσκαρ.