Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 29-1 έως 4 Φεβρουαρίου 2026

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 22/1 έως & την Τετάρτη 4/2/2026 με ώρα έναρξης 19:15 (εκτός Δευτέρας 2/2) θα προβάλλεται η ταινία "Άγιος Παΐσιος".

Διάρκεια:123 λεπτά

Κατηγορία: Βιογραφική

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29/1/2026

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης.

Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας

Για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη και με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση, στη σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022), η ιστορία που άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα. Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου ξεριζώνεται και παίρνει τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή.

Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει εκεί για τρία χρόνια. Αναχωρεί οριστικά για το Άγιον Όρος τον Μάρτιο του 1953 και καταλήγει στη Μονή Εσφιγμένου. Έπειτα από τρία χρόνια βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Στέλνει μια φωτογραφία του στη μητέρα του με την οποία την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει την Παναγία.

Ο Άγιος Παΐσιος εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου 1994, η αγιοκατάταξη του πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015 και η μνήμη του τιμάται στις 12 Ιουλίου.

Διανομή από την Feelgood.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Τρίτης 3/2) προβάλλεται η ταινία «Άμνετ».

Διάρκεια: 125 λεπτά

Κατηγορία: Ρομαντική, δράμα, βιογραφική.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/1/2026

Διανομή: Tanweer.

Σκηνοθεσία: Chloé Zhao

Παίζουν οι ηθοποιοί: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, David Wilmot, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills.

Το φιλμ είναι υποψήφιο για 8 Όσκαρ μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία και α' γυναικείο ρόλο για την Τζέσι Μπάκλει.

Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Paul Mescal) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Jessie Buckley) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ.

Η συγκινητική όπως λέγεται ταινία, έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας σε 77 αίθουσες πανελλαδικά, 25.487 εισιτήρια.

Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι 42,6 εκατ. δολάρια.

*Τέλος να αναφέρουμε πως στη 2η αίθουσα του Πάνθεον την Δευτέρα 2/2 στις 19.00 & την Τρίτη 3/2 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την ταινία "Για τον Κρίστι" σε σκηνοθεσία Μπρένταν Κάντι, παραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας 2025, με διάρκεια 94 λεπτά.