Συγκίνηση στο Σάντανς γκαλά για τον Ρέντφορντ: Ένας σπουδαίος άνθρωπος που μας ένωνε όλους

Αναμενόταν να είναι μία ξεχωριστή, συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά και πράγματι ήταν αυτή στο φετινό Sundance Film Festival στη Γιούτα που την περασμένη Παρασκευή 23/1/2026 απέδωσε την οφειλόμενη τιμή στη μνήμη του ιδρυτή του, Robert Redford: “ενός υπέροχου ανθρώπου και ενός αληθινά μεγάλου Αμερικανού πολίτη, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που κατάφερνε να μας ενώνει και να φέρνει όλους κοντά”, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.

Η εκδήλωση είχε τίτλο Celebrating Sundance Institute: A Tribute to Founder Robert Redford και φιλοξενήθηκε στο Grand Hyatt Deer Valley λίγο έξω από το Park City της Γιούτα. Ο Redford που ίδρυσε το Ινστιτούτο Σάντανς το 1981, υπό την ομπρέλα του οποίου διοργανώνεται κάθε Γενάρη από το 1985 το ομώνυμο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ, έσβησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια βυθίζοντας στη θλίψη τα εκατομμύρια θαυμαστές του και τους λάτρεις της 7ης τέχνης.

Η εκδήλωση περιλάμβανε & την απονομή των βραβείων Robert Redford Luminary Awards στον Αμερικανό ηθοποιό Ed Harris και τον Ούγγρο σκηνοθέτη Gyula Gazdag, οι οποίοι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στα κινηματογραφικά εργαστήρια του Sundance Institute.

Πολλοί έφτασαν και έδωσαν το παρών στο όμορφο αυτό event, όπως ο Ethan Hawke, χαρούμενος έχοντας μόλις λάβει την 5η υποψηφιότητα για Όσκαρ της καριέρας του, για την ταινία «Blue Moon», η Chloe Zhao του φιλμ «Hamnet», ο Ryan Coogler που η ταινία του «Αμαρτωλοί» πήρε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, και οι Geeta Gandbhir, Nia DaCosta, Tessa Thompson, Woody Harrelson, Chris Pine, Ava DuVernay, Boots Riley και ο σκηνοθέτης David Lowery, ο οποίος είχε το προνόμιο να σκηνοθετήσει τον Ρέντφορντ στον τελευταίο ουσιαστικά πρωταγωνιστικό του ρόλο & εμφάνιση στην κινηματογραφική οθόνη, το 2018 στο φιλμ «Ο Κύριος και το Όπλο» που είχαμε δει και στην Πάτρα.

“Κάποτε εδώ ζούσε ένας μοναδικός, εκπληκτικός άνθρωπος που μας φρόντιζε και μας ένωνε όλους σε αυτό το μέρος” είπε ο 55χρονος ηθοποιός Ethan Hawke στο ξεκίνημα της βραδιάς για να ακολουθήσει στη συνέχεια η προβολή ενός tribute video για τον εκλιπόντα Redford. “Είμαστε εδώ μαζεμένοι και ο λόγος είναι η αγάπη και εκτίμηση μας για όλα όσα μοιραστήκαμε με τον Robert Redford. Αυτό που μας μετέδωσε ήταν η χαρά της δημιουργίας, απόψε τιμάμε έναν πραγματικό ηγέτη και ελπίζω όλοι μας να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα που αυτός άναψε στις καρδιές και στο νου μας και να την μεταφέρουμε στο μέλλον σε όσους θα συναντάμε και θα συνεργαζόμαστε”, ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ο οποίος μπορεί να μην είχε συνεργαστεί με τον Ρέντφορντ, ωστόσο είναι τακτικός επισκέπτης στο Σάντανς κατά καιρούς με ταινίες όπως το «Πριν το ξημέρωμα» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς στις 19 Ιανουαρίου 1995.

Επίσης ο Χοκ είχε κάνει οντισιόν στον Ρέντφορντ για την ταινία του «A River Runs Through It-Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας» το 1992 και μπορεί να μην είχε καταφέρει να πάρει το ρόλο ωστόσο δεν ξέχασε τα ευγενικά και ενθαρρυντικά λόγια του Ρέντφορντ που του είπε πως θα έχει στο μέλλον μία σημαντική καριέρα.

Ο Γούντι Χάρελσον που είχε παίξει με τον Ρέντφορντ στην ταινία του Άντριαν Λάιν «Ανήθικη Πρόταση» με συμπρωταγωνίστρια την Ντέμι Μουρ το 1993, αναφέρθηκε στην πολύτιμη συνεισφορά του Ρέντφορντ στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ πρόσθεσε πως το ταλέντο & η ευφυία του Ρέντφορντ ως ηθοποιού συνδυάστηκε και με το ταλέντο του στην σκηνοθεσία ενώ θυμήθηκε τη χαρά της μητέρας του όταν την έφερε στο σετ γυρισμάτων της «Ανήθικης Πρότασης» και εκείνη μόλις αντίκρισε τον Ρέντφορντ έκανε σαν ένα 16χρονο ενθουσιώδες κοριτσόπουλο.

“Θέλω να ευχαριστήσω τον Robert Redford για το ότι μας υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεξάρτησης στη φύση, στην τέχνη και στη ζωή”, είπε η Κλόι Ζάο, κάτοχος Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη «Χώρα των Νομάδων», η οποία είναι απόφοιτη των κινηματογραφικών προγραμμάτων/εργαστηρίων του Sundance Institute και η φετινή της ταινία «Hamnet» διεκδικεί 8 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους & καλύτερης ταινίας (προβάλλεται τώρα στη χώρα μας & στην Πάτρα).

“Απ’ όλα τα κατορθώματα του Bob Redford ως καλλιτέχνη, μαχητή για την προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων και της κουλτούρας των γηγενών Αμερικανών και πολιτικού ακτιβιστή, πιστεύω πως το Sundance Institute και η υποστήριξη του στους ανεξάρτητους δημιουργούς θα παραμείνει εσαεί η πιο μεγάλη του παρακαταθήκη- legacy” είπε ο Εd Harris παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Παρούσα ήταν και η μικρότερη κόρη του Ρέντφορντ, Έιμι Ρέντφορντ που είναι ηθοποιός και σκηνοθέτις. Το Φεστιβάλ του Σάντανς συνεχίζεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εκδήλωση στο yahoo.com, hollywoodreporter.com & στο variety.com.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ