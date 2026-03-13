«Disclosure Day»: Το μυστικό που θα αλλάξει τον κόσμο στη sci-fi επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το στούντιο της Universal, το πλήρες τρέιλερ για το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Disclosure Day» σε σκηνοθεσία του 79χρονου, βραβευμένου με 2 Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, δημιουργού Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), το οποίο αποτελεί την επιστροφή του κορυφαίου κινηματογραφικού δημιουργού στο είδος που αγάπησε και καθόρισε όσο κανείς άλλος.

Η αινιγματική σύνοψη της ταινίας θέτει το ερώτημα: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην... Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)».

Το τρέιλερ παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές Τζος Ο'Κόνορ (Josh O'Connor), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), ενώ δίνει μια πιο ξεκάθαρη ματιά στο σενάριο που υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Όπως διαβάσαμε, το τρέιλερ της ταινίας προμηνύει την άφιξη εξωγήινων.

H ταινία «Disclosure Day» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Ιουνίου 2026 και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια φιλόδοξη επιστροφή του "παραμυθά" του Χόλιγουντ, Spielberg στο σινεμά του δέους, της αγωνίας και των... μεγάλων αποκαλύψεων. Ο Σπίλμπεργκ έχει υπογράψει εντυπωσιακές ταινίες στο είδος της επιστημονικής φαντασίας όπως το φιλμ "Στενές επαφές τρίτου τύπου" με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους το 1977 και φυσικά το φιλμ "ΕΤ, ο Εξωγήινος" το 1982 που αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Η τελευταία φορά που ο Steven Spielberg καταπιάστηκε με την επιστημονική φαντασία, ήταν το 2005 όταν σκηνοθέτησε την ταινία "War of the Worlds" όπου το σενάριο ήταν βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς του 1898. Είχαν παίξει ο Τομ Κρουζ και η Ντακότα Φάνινγκ.

