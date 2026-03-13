Ο Εμμανουήλ Καραλής κινείται σε ρυθμούς “Ferto”

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεψε την παράσταση στο διεθνές μίτινγκ της Ουψάλα, ξεσηκώνοντας τις κερκίδες υπό τους ήχους του «Ferto» του Akyla κατά την είσοδό του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στη Σουηδία με στόχο να ξεπεράσει για άλλη μια φορά τον εαυτό του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο «Μανόλο» έδειξε έτοιμος να κοντράρει τον μεγάλο του αντίπαλο και οικοδεσπότη, Αρμάντ Ντουπλάντις, ερχόμενος από την ιστορική του εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας. Εκεί, με άλμα στα 6,17 μέτρα, σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ και αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του μήνα από την Ομοσπονδία.

Η προσπάθειά του αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, που τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και θέρμη, επιβραβεύοντας τη σταθερή του εξέλιξη στην παγκόσμια ελίτ. Με αυτή την επίδοση, ο Καραλής αφήνει πλέον πίσω του θρύλους του αγωνίσματος, όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα και ο Ρενό Λαβιλενί.

Η συμμετοχή του στην Ουψάλα κάνει σαφές ότι ο Έλληνας πρωταθλητής δεν σταματά στην κατάρριψη των εγχώριων ρεκόρ, αλλά στοχεύει πλέον στην κορυφή του κόσμου.