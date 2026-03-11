Νέες διακρίσεις για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών

Η πρόκριση των ilca4 ολοκληρώθηκε στον Σαρωνικό, έναν στίβο που χαρακτηρίζεται μάλλον από ήπιες συνθήκες ανέμου και φυσικά όχι αυτές που ευνοούν τους αθλητές του ΙΟΠ που έχουν συνηθίσει σε δυνατές εντάσεις ανέμου.

Η αποστολή των αθλητών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών που αντιπροσώπευε και την ομάδα από την Νότιο Δυτική Ελλάδα, όπως προέκυψε από το Περιφερειακό πρωτάθλημα, είχε δύσκολη αποστολή με τους καλύτερους αθλητές της χώρας από όλες τις περιφέρειες.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει στις πιο ανταγωνιστικές με πολλούς και καλούς αθλητές, οι οποίοι φέρνουν μετάλλια στη χώρα μας.

Η Κωνσταντίνα Δούσκα, παρά κάποια κακά σφυρίγματα, ανήκει στην δεκάδα των καλύτερων αθλητριών και ο Κουτσουρόπουλος Φίλιππος-Άγγελος μπήκε στον Χρυσό στόλο και πάλεψε φέρνοντας καλές κούρσες στην 35η θέση. Ο Αργυρός Ιωάννης στον Αργυρό στόλο κατετάγη 72ος σε 109 αθλητές.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί τους αθλητές και τον προπονητή Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου για την εμφάνιση των αθλητών τους, δίνοντας ραντεβού στο Πανελλήνιο ILCa 4 !

Και ενώ μια αποστολή επιστρέφει, μια άλλη ξεκινάει για την πρόκριση με 4 νεαρούς αθλητές των Optimist, αυτή τη φορά και με προπονητή τον Αριστοτέλη Κουλουμπή -Καλογερόπουλο και αθλητές τους: Αργυρό Λεωνίδα, Ματθαιόπουλο Μάριο, Καρακαπιλίδη Ιορδάνη-Παντελεήμων και Κορδά Έκτορα.

