Πλήθος σκοπευτές στο Αγρίνιο- ΦΩΤΟ

Για άλλη μια φορά το Αγρίνιο βρέθηκε στο επίκεντρο της σκοποβολής την Κυριακή 8 Μαρτίου, στο σκοπευτήριο Αγρινίου στη Νεάπολη.

Πλήθος αθλητών από διάφορες πόλεις της Ελλάδας — από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καλαμάτα και από τα Ιωάννινα έως την Αθήνα — συμμετείχαν στον αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής επιπέδου 2 που διοργάνωσε ο Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας «Σκοπευτής».

Οι συμμετέχοντες δοκιμάστηκαν σε έναν απαιτητικό αγώνα έξι σταδίων, με τον καλό καιρό να συνοδεύει την ημέρα, μαζί με τη χαρακτηριστική «ομίχλη» από το barbecue που δεν έλειψε από τη διοργάνωση.

Αγωνάρχης του αγώνα ήταν η Ελένη Ανδριοπούλου από την Πάτρα, ενώ διευθυντής αγώνα ήταν ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Κωσταρέλλος.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε ομαλά μέχρι αργά το μεσημέρι, όταν πραγματοποιήθηκαν οι απονομές.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αθλητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Τους συγχαίρουμε τόσο για την άψογη συμπεριφορά τους και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο που επέδειξαν, όσο και ιδιαίτερα τους πρωτεύσαντες στις έξι κατηγορίες του αγώνα.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στις γυναίκες αθλήτριες του αγώνα, καθώς η διοργάνωση συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία τους στο άθλημα της σκοποβολής.

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ημέρα.