«Φύγε συ - έλα συ»: Τέλος ο Κούρο Σεγκούρα από τον Προμηθέα Πάτρας

Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Κούρο Σεγκούρα, μετά από επτά διαδοχικές ήττες στην Stoiximan GBL.

Κάτι περισσότερο από τρεις μήνες κράτησε η θητεία του Κούρο Σεγκούρα στον Προμηθέα, με την ομάδα της Πάτρας να αποφασίζει να απολύσει τον Ισπανό προπονητή την Δευτέρα (9/3) μετά από ένα σερί δέκα ηττών όλες το 2026.

Ο Σεγκούρα ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 2 Δεκεμβρίου του 2025, διαδεχόμενος τον Γιώργο Λιμνιάτη, που ξεκίνησε τη σεζόν στο τιμόνι του Προμηθέα, διαδεχόμενος τον Ηλία Παπαθεοδώρου (θητεία 2023-2025) αλλά δεν κατάφερε να φέρει τα θετικά αποτελέσματα που προσδοκούσαν στον σύλλογο.

Ετσι επίκειται ο 4ος προπονητής μέσα σε 10 μήνες...

Τελευταία νίκη των Πατρινών στο πρωτάθλημα ήταν εκείνη επί του Περιστερίου στις 28 Δεκεμβρίου. Έκτοτε ο Προμηθέας ηττήθηκε από ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι (εκτός), Πανιώνιο (εντός), Άρη (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Περιστέρι (εντός) και ΑΕΚ (εκτός), αλλά και τρεις ακόμα φορές: Μαρούσι (εντός) στο Κύπελλο και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη.

Ο -σε αγωνιστικό κατήφορο ευρισκόμενος- Προμηθέας θα έχει την ευκαιρία να σταματήσει αυτό το σερί, το προσεχές Σάββατο 14 Μαρτίου, όταν θα παίξει εκτός έδρας με την Μύκονο για την 21η αγωνιστική της Α1 (4 μ.μ.), ακριβώς 76 (!!) μέρες και σερί 10 αγώνων μόνο με ήττες μετά την τελευταία του επιτυχία σε οποιαδήποτε διοργάνωση...

Και με τον 4ο προπονητή εντός 10μήνου στον πάγκο του...

Κάτι δεν πάει καθόλου καλά...