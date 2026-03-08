O Παναιγιάλειος απέκλεισε εύκολα 3-1 την Παναχαϊκή- ΒΙΝΤΕΟ

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ΕΠΣ Αχαϊας προκρίθηκε ο Παναιγιάλειος (8/3) ο οποίος επικράτησε με 3-1 της Παναχαϊκής στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Το σκορ ήταν 3-0 στο 65'...

Ο Παναιγιάλειος άνοιξε το σκορ στο 8′ με τον Σταυρόπουλο, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ήρθε το 2-0 με τον Μπουρλάκη, στο 65′ ο Λιάτος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 82′ ο Ντούνης εκανε το 3-1.

Στην επόμενη φάση, επίσης νοκ άουτ, αντίπαλος του ΠΓΣ θα είναι το Πάτραι, το οποίο απέκλεισε τον Πανμοβριακό.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά (75′ Μαγγίνας), Κολοκοτρώνης (66′ Παλαιολογόπουλος), Φωκαΐδης (66′ Σκούτας), Σταυρόπουλος, Λιάτος, Πολίτης (75′ Πλατυκώστας), Μπουρλάκης, Κόκιος (60′ Ντούκας).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Αγουρίδης, Σμπόρας (46′ Κατσαΐτης), Μούλας, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (62′ Ντούνης), Γασπαρινάτος (64′ Γερολυμάτος), Καντάς (36’ Πετράτος), Τσεκούρας (36’ Μασούρας), Συρμής, Νιφορόπουλος.

* 0/5 η Παναχαϊκή φέτος με τους μεγάλους της Αχαΐας (ΠΓΣ - Θύελλα Πατρών) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ((νίησε μονο την Αιγείρα πολύ δύσκολα και τον Δαβουρλη)

* Μία ευκαιρία είχε στην ιστορία της η Παναχαϊκή , να κατακτήσει το Κύπελλο ΕΠΣΑ, πάει κι αυτή....

* Οπως απέτυχε το φθινόπωρο και στο Κυπελλο Ερασιτεχνών της ΕΠΟ.

* Ήταν η πρώτη τους αναμέτρηση στο Κύπελλο ΕΠΣΑ.

* Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν παίξει μέχρι σήμερα σε 46 επίσημα παιχνίδια, για την Α' Εθνική, τη Β' Εθνική, τη Γ' Εθνική, το Κύπελλο Ελλάδας και το τοπικό πρωτάθλημα και Κύπελλο της ΕΠΣ Αχαϊας (και σε κάμποσα φιλικά). Δηλαδή δεν έχουν παίξει ποτέ στη Δ' Εθνική, στο Κύπελλο Ερασιτεχνών και φυσικά στις «μικρές» τοπικές κατηγορίες της ΕΠΣΑ Β' - Γ' (κι ούτε να παίξουν).

* Σε αυτά τα 45 παιχνίδια η Παναχαϊκή έχει 26 νίκες και ο Παναιγιάλειος 10, ενώ 10 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 65-39 υπέρ της Παναχαϊκής. Ανά διοργάνωση έχουμε (με πρώτη την Παναχαϊκή, Ν-Ι-Η γκολ): Α' Εθνική: 2-2-1 και 5-4 γκολ. Β' Εθνική: 10-4-4 και 22-15. Γ' Εθνική: 4-2-4 και 13-9. Κύπελλο Ελλάδας: 2-1-0 και 6-3. Α' ΕΠΣΑ: 8-1-1 και 19-6. Κύπελλο ΕΠΣΑ: 0-0-1 και 1-3.

* Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 22 7-6-9 29-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 3 2-0-1 11-3

Σύνολο 26 9-6-11 41-31

Δηλαδή στις πανελλήνιες διοργανώσεις και σε 23 επίσημα ματς η Παναχαϊκή έχει μόλις 7 νίκες...

Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας

1ος ΓΥΡΟΣ

ΑΟ Αιγίου 2019 1-3 Φλόγα Ρόδιας

Πείρος Ισώματος 4-1 Ικαρος Λακκόπετρας

Αναγέννηση Σκιαδά 0-3 Λιμνοχώρι

Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0-1 Αναγέννηση Πατρών

Δαβουρλής K. 92 2-1 Αίας Πατρών

Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" 0-3 Φαραικός

Άβυθος Αιγιάλειας 0-4 Αχιλλέας Καμαρών

Κρίνος 1-5 Εθνικός Σαγεΐκων

Περιβόλα 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Ολυμπιακός Πατρών 2-1 Παναχαϊκός

Αυτόνομη Π.Ο. 0-3 Αστέρας Λεοντίου

Πυρσός Πατρών 1-4 Δάφνη Πατρών

Αρόης Α.Ε. 2-1 Αργυρά Πατρών

Παναθηναϊκός Πατρών 2-1 Αετός Ρίου

Άτλας Α.Σ. 1-2 Πάτρα 2005 A.E.

Καλάβρυτα 5-4 Αιγίου ΑΕ

2ος ΓΥΡΟΣ

Εθνικός Σαγεΐκων 1-0 Πείρος Ισώματος

Σταροχώρι 0-5 Φαραικός

Φλόγα Ρόδιας 0-5 Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου

Αστέρας Λεοντίου 1-2 Δαβουρλής K. 92

Αρόης Α.Ε. 3-1 Ολυμπιακός Πατρών

Λιμνοχώρι 2-1 Αναγέννηση Πατρών

Δάφνη Πατρών 3-2 Παναθηναϊκός Πατρών

Πάτρα 2005 A.E. 1-2 Δίας Σαραβαλίου

Καλάβρυτα 1-2 Αχιλλέας Καμαρών

3ος ΓΥΡΟΣ

Αστέρας Τσουκαλεΐκων 4-1 Αστήρ Τέμενης

Αχαιός Σαραβαλίου 1-3 Αιγείρας Ακράτας ΑΕ

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2-0 Ζαβλάνι

Αρόης Α.Ε. 1-3 Ηρακλής Πατρών

Δόξα Νιφορεΐκων 0-2 Δόξα Παραλίας

Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-4 Πανμοβριακός Ριόλου

Φαραικός 2-1 Δάφνη Πατρών

Δίας Σαραβαλίου 1-2 Άρης Πατρών

Εθνικός Σαγεΐκων 0-5 Παναιγιάλειος

Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0-6 Πάτραι Α.Π.Σ.

Νίκη Προαστείου 4-1 Απόλλων Εγλυκάδος

Αστέρας Μιντιλογλίου 0-5 Θύελλα Πατρών

Αχαΐκή 1-0 Εθνικός Πολύτεκνος

Κώστας Δαβουρλής 92 - Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών

Αχιλλέας Καμαρών 0-2 Πήγασος Μπεγουλακίου

Λιμνοχώρι 1-4 Ατρόμητος Πατρών

4ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 16)

Κεραυνός Aγ. B. – Θύελλα Π. 0-2

Ατρόμητος – Πήγασος 3-0

Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας 8-9

Πάτραι –Αχαϊκή 5-3

Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή 0-1

Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος 0-2

Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών 4-1

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Πρ. 1-4

5ος ΓΥΡΟΣ (Φάση των 8)

25. Ατρόμητος - Νίκη Πρ. (11/3, 6μ.μ.)

26. Δόξα Παραλίας - Θύελλα Πατρών Π. 0-6

27. Παναιγιάλειος - Παναχαϊκή 3-1

28. Πάτραι - Πανμοβριακός 3-0

6ος ΓΥΡΟΣ (Ημιτελικοί - νοκ άουτ) 25/3 πιθανώς

29. Θύελλα - Ατρόμητος ή Νίκη

30. Πάτραι – Παναιγιάλειος

7ος ΓΥΡΟΣ (Τελικός- μονός) Μ. Τεταρτη 1 Απριλίου πιθανώς

Πάτραι ή Παναιγιάλειος – Θύελλα ή Ατρόμητος / Νίκη