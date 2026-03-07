Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟ στο ΣΕΦ και τον έβαλε σε μπελάδες

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Euroleague EuroLeague, επικρατώντας με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική.

Ακόμη και χωρίς τον πρώτο σκόρερ του Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και τον κορυφαίο αμυντικό του Τόμας Ουόκαπ, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο, να φτάσει σε μία ακόμη νίκη, ενδέκατη διαδοχική στη Euroleague, επί του «αιώνιου» Παναθηναϊκού, με 86-80, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 3η θέση, λόγω της νίκης της Βαλένθια επί της Ζαλγκίρις Κάουνας χθες (5/3). Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 16-14 και βρίσκεται στη 10η θέση ισόβαθμος με την 9η Μονακό κι ενώ η 8η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 17-13., ρεκόρ που μοιράζονται και ο 7ος Ερυθρός Αστέρας και η 6η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η ομαδικότητα, η πολυφωνία και η άμυνα ήταν τα «κλειδιά» της 19ης νίκης των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση αυτή τη σεζόν (19-10 με αγώνα λιγότερο) απέναντι στους τέσσερις διψήφιους παίκτες του Εργκίν Αταμάν (20π. ο Ναν, 14π. οι Ερνανγκόμεθ και Οσμάν, 12 ο Χέιζ-Ντέιβις).

Παρά την αντίδραση των «πρασίνων», όταν από το -17 (36-19), απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-27 στην 3η περίοδο και προσπέρασαν με 58-59 στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρήκε διαφορετικούς πρωταγωνιστές που με μεγάλα σουτ είπαν «όχι» στην απόπειρα των «πρασίνων» να βάλουν τέλος στο νικηφόρο σερί των Πειραιωτών στην Ευρώπη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ είχε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από 10 πόντους είχαν οι Φρανκ Νιλικίνα (2/5 τρίποντα αλλά και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν), Τάισον Ουόρντ (και 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Κόρεϊ Τζόσεφ. Παπανικολάου, Πίτερς και ΜακΚίσικ είχαν από 8 πόντους, ενώ ο Φουρνιέ πρόσφερε 5 πόντους με 1/7 τρίποντα. Εκτός ήταν για τον Ολυμπιακό και ο Μόντε Μόρις.

Σλούκας, Χολμς και Μήτογλου δεν βοήθησαν τον Παναθηναϊκό όσο χρειαζόταν, ο Σορτς αγωνίστηκε μόνο 3:51΄΄ ενώ ο Ρογκαβόπουλος 5:11΄΄. Συμπτώματα διάσεισης παρουσίασε ο Φαρίντ σε τραυματισμό του στο α΄ μέρος. Εκτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ αν και ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 23-7 στα 30 ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων» της Ιστορίας. Εκτός από 11η σερί νίκη επί των «πρασίνων» στη Euroleague, αυτή ήταν και η 5η σερί στο ΣΕΦ στην Ευρώπη επί του Παναθηναϊκού για τους «ερυθρόλευκους». Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ήταν στις 5 Φεβρουαρίου 2021 (77-88), για την 24η αγωνιστική (Β΄ Φάση). Αυτή είναι και η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε γήπεδο, εντός ή εκτός Ελλάδας, στη Euroleague. Δηλαδή, οι «πράσινοι» προσπαθούν να πετύχουν νίκη επί του Ολυμπιακού στην Ευρώπη εδώ και πέντε χρόνια και έναν μήνα!

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μετρά 14 νίκες και 2 ήττες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν μετρά επτά ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει βρει τον Ολυμπιακό αντίπαλο στην Ευρώπη ως τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80