Εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

Eπίθεση σε αμερικανική βάση περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο
Παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη που βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι έχουν εγκλωβιστεί μετά τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.
Η αναμέτρηση των Κ18 του Άρη με τη Μονακό διακόπηκε λόγω βομβαρδισμών στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των τοπικών αρχών.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι υπεύθυνοι ενημερώθηκαν για επίθεση σε αμερικανική βάση περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο.
Κατά το ρεπορτάζ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η αναμέτρηση σταμάτησε προσωρινά, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και, παρά τη σύντομη επανέναρξη, ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Λίγες ώρες αργότερα, η EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της διοργάνωσης, κρίνοντας ότι η συνέχιση των αγώνων δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
