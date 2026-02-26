Α1 ΕΣΚΑ-Η: Παίκτης του Ηρακλή Πύργου τράβηξε το αυτί του διαιτητή

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα της Α1 Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας - Ηλείας, όταν παίκτης του Ηρακλή Πύργου, εκνευρισμένος με τον διαιτητή στην αναμέτρηση ενάντια στον Διαγόρα Βραχνεΐκων, αποφάσισε να του… τραβήξει το αυτί.

Το γεγονός έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της ΔΕΑΒ την Πέμπτη (26/2), με τον παίκτη να τιμωρείται με πρόστιμο 1.500 ευρώ για την πράξη του, ενώ η ομάδα του, ο Ηρακλής Πύργου, θα πληρώσει 1.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει τα εξής:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τη σχετική Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, στις 16/02/2026, στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου, για την Α1 κατηγορία Ανδρών, της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας – Ηλείας, περιόδου 2025/2026, παίκτης της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκε αρχικά απειλητικά κατά του διαιτητή του αγώνα και εν συνεχεία του τράβηξε το αυτί, χωρίς να καταφέρει να του προκαλέσει περαιτέρω σωματικές κακώσεις, λόγω παρεμβάσεως τρίτων,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 17/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€)

ii) σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».