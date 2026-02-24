Ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ καμαρώνει για τον Νίκο Δίπλαρο

Την προετοιμασία της για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο (Παρασκευή 27/2 στις 19:00 στη SUNEL Arena και Δευτέρα 2/3 στις 20:00 στην Ποντγκόριτσα) ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/2) η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών.

Νάσος Μπαζίνας (Προμηθέας) και Αλέξανδρος Νικολαΐδης δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα εξαιτίας τραυματισμών, με αποτέλεσμα να κληθούν για να βοηθήσουν οι Νίκος Δίπλαρος (ΑΣ ΚΑρδίτσας), Νίκος Τουλιάτος, Νίκος Περσίδης.

Οι υπόλοιποι που συμμετείχαν ήταν οι Δημήτρης Μωραΐτης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Πλώτας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Δίπλαρος, που ξεκίνησε από τους μικρούς του Εσπερου, δικαιώνει όλους όσοι τον πίστεψαν.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας είναι χαρακτηριστική:



Ο δικός μας Νίκος, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, για τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027. Πρόκειται για αναγνώριση και επιβράβευση της μεγάλης του προσπάθειας. Η χαρά και η ικανοποίηση μας είναι τεράστια γιατί ο Νίκος Δίπλαρος προέρχεται από τα σπλάχνα μας.

Μπράβο Νίκο, σου αξίζουν συγχαρητήρια, συνέχισε να (μας) δείχνεις τον δρόμο και να μας κάνεις υπερήφανους!