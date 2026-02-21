Επέστρεψε στις νίκες ο Απόλλων Πατρών, επιβλητικός ο Προμηθέας 2014, συντριβή Γλαύκου

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Mε πολύ με άγχος ο Απόλλων έκανε την ανατροπή στην επανάληψη και νίκησε 66-60 τον Ηλυσιακό στην Πάτρα στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της National league 1.
* Βαριά ήττα στη Λαμία για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που παραμένει σε τροχιά play-off, καθώς ισοβαθμεί στην 4η θέση του Β΄ Ομίλου της NL1 με Apollon Patras και Ethnikos Livadeias BC με ρεκόρ 11-8
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2ος Όμιλος (20η αγωνιστική)
Σάββατο 21/2
Έσπερος Λαμίας-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 98-68
Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Εθνικός Λιβαδειάς 98-77
Παγκράτι-Ιόνιος 83-68
Απόλλων Πατρών-Ηλυσιακός 66-60
ΕΑ Προμηθέας 2014-ΠΟΚ Έσπερος 88-61
Αναλυτικα:
2ος Όμιλος
Απόλλων Π.-Ηλυσιακός 66-60
Διαιτητές: Καλογριάς-Τσαχάκης-Τούσης
Δεκάλεπτα: 14-13, 27-32, 47-42, 66-60
Απόλλων Πατρών (Καλαμπάκος): Χείλαρης 22 (3), Παπαφωτίου 6 (1), Μανάκας, Σταμάτης 4 (1), Ανέστης 3 (1), Ζούμπος 13 (3), Τζόλος 1, Κώττας 14, Πίτερ Παύλος 3 (1)
Ηλυσιακός (Καυκής): Ερμίδης 5, Γραμματίκας 2, Φώτσης 3 (1), Καλδής 13 (1), Βασιλειάδης, Θεοδωρίτσης 4 (1), Στασινόπουλος 3, Χατζής, Αναγνωστόπουλος 15 (2), Βασιλαντωνάκης 11, Παλουκάκος 4.
Esperos My KTEO Lamias BC vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ 98 - 68 (Τελικό).
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-29 (ημιχ.), 72-52, 98-68.
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης): Μάιλς 26 (6), Μουρατίδης 12 (2), Καμαρινός, Σερέτης 2, Γρούδος 9 (2), Πηλίτσης 12 (2), Μαλανδρής 5 (1), Πανάγος, Γκαζέλας 30 (3), Γκιγκαούρι 2, Κατσιαρής, Καλημέρης.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 5 (1), Μπαζίνας 14 (1), Νεόφυτος 5 (1), Καφέζας 3 (1), Ρουμελιώτης 4, Γκαβασιάδης 3, Allen 4 (1), Νιφόρας 3 (1), Καρατζάς, Κογιώνης 23, Αδαμόπουλος 4, Γκάτζιος.
Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας «Χαλκιοπούλειο». 20η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
ΕΑ Προμηθέας 2014-ΠΟΚ Έσπερος 88-61
Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Κοντίλης-Σαμαράς
Δεκάλεπτα: 15-21, 40-34, 67-46, 88-61
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κιόσια 7, Σταμούλος, Πούλος 23 (3), Οικονομίδης 9 (3), Αλεξανδρόπουλος, Πρέκας 18 (2), Ράλλης 10 (2), Κομνιανίδης 11 (1), Σοϊλεμετζίδης, Δενδής 3 (1), Μέγγος 3 (1), Κουτσίδης 4
ΠΟΚ Έσπερος (Παπαδημητρίου): Λαζαρής 25 (2), Αδαμόπουλος 2, Γκιουλέας 5, Κόψιας 8 (1), Ρεπάνης, Βασιλάκος, Τζουγκαράκης 12 (1), Περπινιάς, Φύτρος 9 (1), Κολόβος
ΕΠΟΜΕΝΗ - 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
28/02/2026 - 17:00
2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ" ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΕΑ Προμηθέας 2014
18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr