Επέστρεψε στις νίκες ο Απόλλων Πατρών, επιβλητικός ο Προμηθέας 2014, συντριβή Γλαύκου

Mε πολύ με άγχος ο Απόλλων έκανε την ανατροπή στην επανάληψη και νίκησε 66-60 τον Ηλυσιακό στην Πάτρα στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της National league 1.

* Βαριά ήττα στη Λαμία για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, που παραμένει σε τροχιά play-off, καθώς ισοβαθμεί στην 4η θέση του Β΄ Ομίλου της NL1 με Apollon Patras και Ethnikos Livadeias BC με ρεκόρ 11-8

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2ος Όμιλος (20η αγωνιστική)

Σάββατο 21/2

Έσπερος Λαμίας-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 98-68

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Εθνικός Λιβαδειάς 98-77

Παγκράτι-Ιόνιος 83-68

Απόλλων Πατρών-Ηλυσιακός 66-60

ΕΑ Προμηθέας 2014-ΠΟΚ Έσπερος 88-61

Αναλυτικα:

2ος Όμιλος

Απόλλων Π.-Ηλυσιακός 66-60

Διαιτητές: Καλογριάς-Τσαχάκης-Τούσης

Δεκάλεπτα: 14-13, 27-32, 47-42, 66-60

Απόλλων Πατρών (Καλαμπάκος): Χείλαρης 22 (3), Παπαφωτίου 6 (1), Μανάκας, Σταμάτης 4 (1), Ανέστης 3 (1), Ζούμπος 13 (3), Τζόλος 1, Κώττας 14, Πίτερ Παύλος 3 (1)

Ηλυσιακός (Καυκής): Ερμίδης 5, Γραμματίκας 2, Φώτσης 3 (1), Καλδής 13 (1), Βασιλειάδης, Θεοδωρίτσης 4 (1), Στασινόπουλος 3, Χατζής, Αναγνωστόπουλος 15 (2), Βασιλαντωνάκης 11, Παλουκάκος 4.

Esperos My KTEO Lamias BC vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ 98 - 68 (Τελικό).

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-29 (ημιχ.), 72-52, 98-68.

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης): Μάιλς 26 (6), Μουρατίδης 12 (2), Καμαρινός, Σερέτης 2, Γρούδος 9 (2), Πηλίτσης 12 (2), Μαλανδρής 5 (1), Πανάγος, Γκαζέλας 30 (3), Γκιγκαούρι 2, Κατσιαρής, Καλημέρης.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 5 (1), Μπαζίνας 14 (1), Νεόφυτος 5 (1), Καφέζας 3 (1), Ρουμελιώτης 4, Γκαβασιάδης 3, Allen 4 (1), Νιφόρας 3 (1), Καρατζάς, Κογιώνης 23, Αδαμόπουλος 4, Γκάτζιος.

Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας «Χαλκιοπούλειο». 20η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

ΕΑ Προμηθέας 2014-ΠΟΚ Έσπερος 88-61

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Κοντίλης-Σαμαράς

Δεκάλεπτα: 15-21, 40-34, 67-46, 88-61

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κιόσια 7, Σταμούλος, Πούλος 23 (3), Οικονομίδης 9 (3), Αλεξανδρόπουλος, Πρέκας 18 (2), Ράλλης 10 (2), Κομνιανίδης 11 (1), Σοϊλεμετζίδης, Δενδής 3 (1), Μέγγος 3 (1), Κουτσίδης 4

ΠΟΚ Έσπερος (Παπαδημητρίου): Λαζαρής 25 (2), Αδαμόπουλος 2, Γκιουλέας 5, Κόψιας 8 (1), Ρεπάνης, Βασιλάκος, Τζουγκαράκης 12 (1), Περπινιάς, Φύτρος 9 (1), Κολόβος

ΕΠΟΜΕΝΗ - 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

28/02/2026 - 17:00

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ" ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΕΑ Προμηθέας 2014

18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ