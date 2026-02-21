Πεντάρα η Παναχαϊκή, τεσσάρα ο Παναιγιάλειος, ισόπαλη η Θύελλα

Η Παναχαϊκής νίκησε εύκολα εκτός έδρας με 5-0 τον πολύ αδύναμο Πανγυθεατικό, για την 21η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής και έκανε το καθήκον της.

Παναχαϊκή: Γεωργόπουλος, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτεντζιος, Γασπαρινατος, Νιφορόπουλος, Βερβιτας, Μούλας, Συρμής, Μπούρδος, Τσεκούρας

* Με γκολ στις καθιερώσεις η Θύελλα Πατρών η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 από τον Μιλτιάδη και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην μάχη της παραμονής.

* Εύκολο μεσημέρι είχε ο Παναιγιάλειος ο οποίος παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο επικράτησε εκτός έδρας με 4-1 του αδύναμου Ερμή Μελιγούς.

Τα αποτελέσματα

Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Πύργος 0-3 (22′ Κόκκορης, 50΄, 73΄Μπαρμπαρούσης)

Α.Ο. Λουτράκι – Κόρινθος 0-1 (20′ Καρέλης)

Πανθουριακός – Ζάκυνθος 0-2 (71΄Πολυμίλης, 84΄Ιβάν Σίλβα)

Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή 0-5 (19΄ Τσεκούρας, 28΄Ορτέτζιος, 60΄Νιφορόπουλος, 79΄Πετράτος, 85΄ Ντούνης)

Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης 1-1 (93΄ / 66΄πεν. Ηλιόπουλος)

Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος 1-4 (31΄ / 5΄ Φωκαΐδης, 34΄Μπουρλάκης, 59΄Λιάτος, 86΄Πολίτης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Β. Α. Ν. Ι.ς Ή. Υπέρ Κατά

1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 53 21 17 2 2 43 7

2. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 49 21 15 4 2 44 11

3. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 49 21 15 4 2 39 14

4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 32 21 9 5 7 31 22

5. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31 21 8 7 6 34 30

6. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 29 21 9 2 10 20 29

--------------------------------------

7. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 28 21 8 4 9 18 17

8. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 25 21 6 7 8 24 25

9. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 24 21 6 6 9 28 26

10. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 21 21 5 6 10 20 28

11. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 9 21 2 3 16 12 39

12. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 2 21 0 2 19 8 73



ΕΠΟΜΕΝΗ (1/3)

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (22η) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός

Παναχαϊκή – Λουτράκι

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης

Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου

Πύργος – Θύελλα Πατρών

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς

Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαϊκής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 21 6-6-9 28-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 24 8-6-10 39-28

* Δηλαδή στις πανελλήνιες διοργανώσεις και σε 21 επίσημα ματς η Παναχαϊκή έχει μόλις 5 νίκες...

Η Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Θυμιζουμε: Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6 θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.

Α) Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 1,2 και 3 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος.

Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία Β)

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 4,5 και 6 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος. Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία

Συνολικά από τους 2 Ομίλους της 3ης φάσης θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες στην ανώτερη κατηγορία (Superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

Υποβιβασμός στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.)

Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, θα υποβιβάζονται απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. δεκαοχτώ (18) ομάδες.

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 1ο, 2ο και 3ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 1ο , 2ο και 3ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης).

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες , 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις τρείς (3) τελευταίες θέσεις (10η ,11η και 12η ) σε κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.) Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 – 12 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.