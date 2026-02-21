Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ και τις αναμετρήσεις στη Super League

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ, σε μία “μάχη” που ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας. Στο ίδιο πρόγραμμα ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Παναιτωλικός για τη Super League.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ρέα Ποδόσφαιρο γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Κόβεντρι EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οβιέδο La Liga EA Sports
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Κόμο Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σβιτολίνα-Πεγκουλα Ντουμπάι, Τελικός
17:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Λιντς Premier League
17:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Τσάρλτον EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναιτωλικός Super League
17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πάφος – Ανόρθωση Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ Premier League
19:30 Novasports Prime Λειψία – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Άβες Liga Portugal
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Τελικός Κυπέλλου μπάσκετ
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Χαζμ Roshn Saudi League
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Μάδεργουελ Scottish Premiership
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λάτσιο Serie Α
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Ναϊμέγκεν Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 2ος ημιτελικός
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο (1ος Ημιτελικός)
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal
