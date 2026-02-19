Θλίψη για την απώλεια του πυγμάχου Αλέξη Πεφάνη

Πρωταθλητής της Παναχαϊκής
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αλέξη Πεφάνη, ενός γίγαντα της πατραϊκής Πυγμαχίας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, καθώς τελευταία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Η γειτονιά του στο Ζαβλάνι, η πατραϊκή πυγμαχία αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (όπου εργάστηκε) τον θρηνούν.
Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη (19/2) από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.
Υπήρξε πέντε φορές πανελληνιονίκης στο μποξ.
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1983 Ανδρών +91 3 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή
1983 Β' Κατηγορία +91 1 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή
1980 Γ' Κατηγορία + 91 2 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή
1979 Εφήβων Νότου +91 1 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή
1978 Εφήβων + 81 3 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΡ. ΠΕΦΑΝΗ (ΕΤΩΝ 64) ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/2/26 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΛΑΪ́Α
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΦΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr