Θλίψη για την απώλεια του πυγμάχου Αλέξη Πεφάνη

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αλέξη Πεφάνη, ενός γίγαντα της πατραϊκής Πυγμαχίας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, καθώς τελευταία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η γειτονιά του στο Ζαβλάνι, η πατραϊκή πυγμαχία αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (όπου εργάστηκε) τον θρηνούν.

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη (19/2) από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.

Υπήρξε πέντε φορές πανελληνιονίκης στο μποξ.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1983 Ανδρών +91 3 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή

1983 Β' Κατηγορία +91 1 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή

1980 Γ' Κατηγορία + 91 2 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή

1979 Εφήβων Νότου +91 1 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή

1978 Εφήβων + 81 3 Πεφάνης Αλέξης Παναχαϊκή

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟ ΓΕΡ. ΠΕΦΑΝΗ (ΕΤΩΝ 64) ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/2/26 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΛΑΪ́Α

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΦΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΑΝΑΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ