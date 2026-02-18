Ο ΝΟΠ (και οι ξενιτεμένοι του) στο πρώτο μισό της Α1

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος πόλο της Α1, και ο ΝΟΠ θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα της β’ φάσης, την Παρασκευή (λόγω αποκριάς) στις 19:00 Κολ. «Αντ. Πεπανός» με τη Γλυφάδα.

Με το φινάλε της α’ φάσης αξίζει να δούμε τον απολογισμό του στα πρώτα 14 ματς, όπου αγωνίστηκαν 22 παίκτες:

ΠΑΙΚΤΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Μιχαΐλο Μπιοκάνιν 2 + 2 3 6 + 3 3 - 3 4 3 + +

Γιώργος Παπαχριστόπουλος 1 1 + 1 4 1 1 1 + 2 + + 1 +

Βασίλης Κανελλόπουλος (C) + - + - 1 - + + + + - 3 3 1

Άγγελος Λαμπάτος 2 + 3 + 1 + 2 4 3 + 3 3 1 1

Κωνσταντίνος Κρεμανταλάς 1 + + + + + + + 1 + + - - -

Δημήτρης Παπαδημητρίου 2 1 + 1 1 - 2 + - + + - - -

Δημήτρης Σταμέλος 2 + + + 1 - + + - + + + + +

Νίκος Ανδρικόπουλος 1 2 + + 1 2 4 2 2 5 1 + + 1

Βασίλης Καβουσανός + + + + + + + + 1 + + + + +

Φίλιππος Αντίοχος + + + 2 1 1 + 3 + 2 1 + + 1

Μιχάλης Παράσχος + + - + - - - - + - 1 - - -

Παναγιώτης Σιαμάς 4 - 3 2 + 2 + 1 - 4 + + + +

Δημήτρης Νικολόπουλος + + + 1 + + + + + + + - - -

Ραφαήλ Κανελλόπουλος + - - + - + - - - - - + - +

Γεώργιος Σιαμάς + + + + + + + + + + + + + +

Αχιλλέας Γιώτης - + - - - - - - + - + - - -

Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος - + - + + 1 - - + - - + - -

Διονύσης Τουντόπουλος - + - - - + - - + - - + 1 -

Ηλίας Ζαφείρης - - - - - - - - + - + + + -

Παναγιώτης Τουντόπουλος - - - - - - - - + - - - - +

Μέλντιν Χατζίτ - - - - - - - - - - - 2 1 1

Αθανασόπουλος Σπύρος - - - - - - - - - - - - + -

Ολοι όσοι δηλώθηκαν σε «Φ.Α.». Με «+» η συμμετοχή, με νούμερο τα γκολ, με «-» δεν αγωνίστηκε.

ΟΙ... ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ

Ιδού και ο απολογισμός των 16 ξενιτεμένων Πατρινών, πρώην άσων του (στην πρώτη στήλη τα γκολ στη 2η οι συμμετοχές)

Απόστολος Γεωργαράς GRE University Pacific 75 23

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 49 14

ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ GRE Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26 14

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 25 11

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 14

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE ΠΑΟΚ 21 13

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16 14

ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ GRE ΥΔΡΑΪΚΟΣ Ν.Ο. 14 14

ΤΡΑΣΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ALB ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 13 13

ΠΑΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ 13 14

ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ GRE ΕΝΚΑ Τουρκίας 11 3

ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ . 7 14

ΑΛΜΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GRE Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5 5

ΠΑΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 2 9

ΜΑΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE ΕΘΝΙΚΟΣ 0 14

ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE ΑΠΟΛΛΩΝ 0 12

* Λιμαράκης και Μαυριόπουλος τερματοφύλακες