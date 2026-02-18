Η συγκινητική τελευταία κατάβαση του Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρου Γκιννή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Όσοι ήταν παρόντες στην πίστα αποθέωσαν τον Έλληνα σκιέρ, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού κάνοντας μια τελευταία υπόκλιση.

Ο Γκιννής, ο οποίος όπως είχε ανακοινώσει πριν την έναρξη των αγώνων, θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, συμμετείχε για τελευταία φορά στο αγώνισμα που του χάρισε μοναδικές στιγμές στην καριέρα του.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας όταν ο Έλληνας σκιέρ Αλέξανδρος Γκιννής βρέθηκε στην γραμμή της εκκίνησης προκειμένου να κάνει την τελευταία κατάβαση της καριέρας του.

Ο Αλέξανδρος Γκίννης, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ με τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι, δεν κατάφερε να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση μετά τον τελευταίο τραυματισμό στον χιαστό.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γκιννής

Ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994 και μεγάλωσε έως την ηλικία των 16 στη Βουλιαγμένη. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Ελληνοαμερικανίδα. Ξεκίνησε το σκι από μικρή ηλικία στον Παρνασσό, με την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος του αθλήματος. Από τα 12 του χρόνια περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως εκπαιδευτής στις Άλπεις.

Σε ηλικία 16 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γκιννής άρχισε να αγωνίζεται με τα χρώματα των ΗΠΑ, έως τα μέσα του 2020. Ειδικεύεται στα τεχνικά αγωνίσματα, με έμφαση στο σλάλομ. Το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο σε αγώνα του θεσμού.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ: τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Σε ανακοίνωση της η ΕΟΕ αναφέρει: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κορυφαίο Έλληνα Χιονοδρόμο Αλέξανδρο Γκιννή. Η αγάπη του για την πατρίδα και τη αυταπάρνηση του για να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, παρά τον τραυματισμό του, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους και αναδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής του».

«AJ σε ευχαριστούμε για όλα. Ησουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ένα μέλος της Team Hellas» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΟΕ