Ο Φειδιππίδης στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ", πιστός στο ραντεβού του με τα μεγάλα δρομικά γεγονότα της Αχαΐας, θα συμμετάσχει μαζικά στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, υποστηρίζοντας για ακόμα μια χρονιά τη διοργάνωση με την ιδιότητα του Θεσμικού Υποστηρικτή.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 21.1χλμ, 10χλμ και 5χλμ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους δρομείς να επιλέξουν τον αγώνα που τους ταιριάζει καλύτερα και να δώσουν το παρόν στην αφετηρία στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, ενώ οι μικροί, σε ηλικία, δρομείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στον μικρότερο αγώνα του 1χλμ.

Ο ΣΜΑΧ Φειδιππίδης ήταν ο πολυπληθέστερος Σύλλογος στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, με 104, 122 και 173 τερματισμούς, φιλοδοξεί φέτος να ξεπεράσει αυτές τις .επιδόσεις, συμμετέχοντας με τους δρομείς του Συλλόγου και τα μέλη των οικογενειών τους στους αγώνες.

Το Δ.Σ. του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» εξασφάλισε από την οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης ειδικά ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τις ομαδικές εγγραφές που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος και προκαλεί τα μέλη του να συμμετέχουν μαζικά, όπως συμβαίνει σε κάθε αγώνα που γίνεται στην περιοχή μας, αλλά και «οικογενειακά» στους αγώνες των 21.1χλμ, των 10χλμ και των 5χλμ, μεταφέροντας στους δρόμους της Πάτρας το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και του "ευ αγωνίζεσθαι" που διέπει το Σύλλογο και τα μέλη του.

Οι ομαδικές εγγραφές των μελών του Σ.Μ.ΑΧ. "Φειδιππίδης" θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του Συλλόγου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, την Τετάρτη 4/3 από 18:00-19:00. Εναλλακτικά οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στο email [email protected] ή οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους Αντώνη Κατσίκη (τηλ. 6906750495), Παναγιώτη Μητρούλια (6983501401-VIBER) και Τάσο Νταουσιάνη (τηλ.. 6983510301) μέχρι την Κυριακή 15/3.

Με αφορμή τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, το Δ.Σ. του Συλλόγου απευθύνει κάλεσμα στους δρομείς της πόλης - και όχι μόνο - που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο οργανωμένο σύλλογο δρομέων, να γίνουν μέλη του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», ενός εκ των βασικών πυλώνων του δρομικού κινήματος της Χώρας, και μέσα από τις ομαδικές προπονήσεις, τους αγώνες, τις εκδρομές, τις ενημερωτικές ημερίδες και τις λοιπές δραστηριότητες που οργανώνει ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» να κάνει την ενασχόληση του με το τρέξιμο πιο ενδιαφέρουσα, πιο εξωστρεφή και πιο οργανωμένη, ενώ παράλληλα μέσα από το ομαδικό πνεύμα και τη δρομική παρέα να φτάσει ακόμα μακρύτερα, βάζοντας ως απώτερο στόχο τον τερματισμό σε έναν Μαραθώνιο.