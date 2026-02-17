Back to Top
Αθλόραμα Πάτρας: Εξαιρετική εμφάνιση στη Παιανία

Ημερίδα κλειστού στίβου

Σπουδαίες προσωπικές επιδόσεις επέτυχαν το σύνολο των αθλητών και αθλητριών που αγωνίστηκαν με το Αθλόραμα για πρώτη φορά στο κλειστό της Παιανίας στις ημερίδες προετοιμασίας Κλειστού στίβου, 14 & 15 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα το ΣΆΒΒΑΤΟ :

ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στα 60μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ , με επίδοση 7.94  (Φετινό ρεκόρ) 

200μ, 26.35 (Ατομικό Ρεκόρ) 

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ , Μήκος 5.81 (Ατομικό Ρεκόρ)

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1.500μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  5.16. 42 (Ατομικό Ρεκόρ)

ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  στα 200μ  ΑΝΔΡΩΝ , 23.65 (Ατομικό Ρεκόρ)

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στην ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ. 12.08 (Ατομικό Ρεκόρ)

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   στα 60μ  ΑΝΔΡΩΝ ,  7.57 (Ατ. Ρεκόρ)/  200μ, 24,33  (Ατ. Ρεκόρ)

Την ΚΥΡΙΑΚΗ , ημερίδα Κ14. 

ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στα 60μ, με επίδοση 8.18 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  στα  1.000μ,   3.01.07

ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στα 300μ 44.41 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ στα 300μ 45.Ο4 (η επίδοση στη συνέχεια ακυρώθηκε Τ.R17.2.3 πάτημα γραμμής)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ στα 150μ 21.29

"Οι παραπάνω επιδόσεις των αθλητριών μας είναι  ατομικά ρεκόρ, μα πάνω απ΄ όλα απόλαυσαν στην συμμετοχή τους, στο κλειστό της Παιανίας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ". ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

