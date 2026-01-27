Back to Top
ΣΤΙΒΟΣ

/

Διακρίσεις για τους βαδιστές του Αθλοράματος Πάτρας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΔΙΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Στην Αλίαρτο, παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΔΗΝ, διεξήχθησαν και ημερίδες προετοιμασίας  σε διάφορες αποστάσεις Βάδην.

Το  Αθλόραμα κατέκτησε δύο μετάλλια, τα πρώτα σε αγώνες Πανελληνίου επιπέδου στην ιστορία του!

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών::

2η   ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, στα  3.000μ  ΒΑΔΗΝ  Κ14 ,   16.30.38

3η   ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ,   στα  3.000μ  ΒΑΔΗΝ  Κ14 ,   17.30.71

Οι παραπάνω επιδόσεις των αθλητριών είναι βέβαια ατομικά ρεκόρ, και όρια για την συμμετοχή του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16 του καλοκαιριού . 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΣ & την προπονήτριά μας, Κ.Φ.Α. ΣΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ

Επίσης στην ημερίδα του Σαββάτου στο κλειστό του Λαδόπουλου, οι αθλητές μας σημείωσαν τις εξής επιδόσεις.

2η ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ στα 60μ ΕΜΠ Κ16, με επίδοση 10.23 (Ατ. Ρεκόρ) 

3η ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στα 60μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ , με επίδοση 8.10  (8.09 προκρ/τικό)

7η ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στα 60μ  Κ16, με επίδοση 8.47 (Ατ. Ρεκόρ)

7ος  ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  στα 60μ  ΑΝΔΡΩΝ , με επίδοση 7.48 

16ος  ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   στα 60μ  ΑΝΔΡΩΝ , με επίδοση 7.76 (Ατ. Ρεκόρ)

Ο επόμενος αγώνας είναι στα ΤΡΙΚΑΛΑ στο Παν/νιο Ανωμάλου δρόμου όπου ο σύλλογος θα συμμετάσχει  με  οκτώ (8) αθλητές-τριες. 

